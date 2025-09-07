Sanjay Dutt Recalls His Jail Days murder convicts were my actors in theatre group 'डबल मर्डर के दोषी के हाथ में रेजर', संजय दत्त ने बताया जेल में क्या होता था, Bollywood Hindi News - Hindustan
'डबल मर्डर के दोषी के हाथ में रेजर', संजय दत्त ने बताया जेल में क्या होता था

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में संजय दत्त ने अपने जेल के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल में कई सारी चीजें शुरू की थीं। संजय दत्त ने जेल का एक किस्सा भी सुनाया जहां एक डबल मर्डर का दोषी संजय दत्त की दाढ़ी बनाने वाला था।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:29 PM
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के जीवन में काफी मुश्किलें रही हैं। 1993 में मुंबई में हुए ब्लास्ट के केस में संजय दत्त को जेल में भी दिन काटने पड़े हैं। वो दौर उनके जीवन का कठिन दौर था। अब संजय दत्त ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपने जेल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जेल में क्या-क्या होता है। उन्होंने कहा कि जेल में उन्होंने काफी चीजें शुरू की हैं।

कपिल शर्मा से बातचीत के दौरान संजय दत्त ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में किसी चीज का पछतावा नहीं है। केवल एक चीज जिसका मुझे पछतावा होता है वो ये है कि मेरे माता-पिता बहुत जल्दी चले गए। मैं उन्हें बहुत याद करता हूं।

संजय दत्त ने किया जेल के दिनों को याद

इसके बाद अर्चना पूरन सिंह ने संजय दत्त से पूछा कि उन्होंने जेल में जो फर्नीचर बनाया, उसका क्या हुआ? अर्चना के इस सवाल पर संजय दत्त ने अपने जेल के दिनों को याद किया। अर्चना के सवाल का जवाब देते हुए संजय दत्त ने कहा, "मैंने वहां कमाई की। चाहे मैंने कुर्सी बनाई या पेपर बैग्स, मुझे उसके लिए पैसे मिले। फिर मैंने YCP रेडियो स्टेशन की भी शुरुआत की। वो केवल जेल के अंदर ही चलता है। मुझे उसके लिए भी पैसे मिले। मैंने रेडियो प्रोग्राम किया। हमारे पास बात करने के लिअ विषय होते थे, और हमने कॉमेडी भी की। तीन-चार कैदी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते थे।"

संजय दत्त ने सुनाया किस्सा

संजय दत्त ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने जेल में एक थिएटर ग्रुप की भी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर होते थे और मर्डर के दोषी उनके एक्टर्स। संजय दत्त ने जेल में हुई एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुझे याद है मेरी पूरी दाढ़ी थी और सुपरिटेंडेंट ने मुझे शेव करने को कहा था। उन्होंने एक आदमी को भेजा। उसका नाम था मिश्रा जी। जैसे ही उसने अपनी रेजर (उस्तरा) निकाली, मैंने उससे पूछा कि वो कितने सालों से जेल में है। उसने मुझे बताया कि वो 15 साल से जेल में है।"

संजय दत्त ने कहा कि जब उसका उस्तरा मेरी गर्दन तक पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि वो किस जुर्म में जेल में है। उसने बताया कि वो डबल मर्डर का दोषी है। संजय दत्त ने कहा कि जैसे ही उन्हें ये पता चला, उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक दिया। संजय दत्त ने कहा, "तो एक डबल मर्डर के दोषी के हाथ में उस्तरा, जेल में एक आम दिन है।"

