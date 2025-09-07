Sanjay Dutt on insecurities in new actors challenge them to be in industry for 40 years says ek hit mein toh pagal 'एक हिट फिल्म में तो पागल हो जाते हैं', नए एक्टर्स को संजय दत्त का चैलेंज, कहा- 40 साल…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSanjay Dutt on insecurities in new actors challenge them to be in industry for 40 years says ek hit mein toh pagal

'एक हिट फिल्म में तो पागल हो जाते हैं', नए एक्टर्स को संजय दत्त का चैलेंज, कहा- 40 साल…

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी पहुंचे। इस दौरान दोनों एक्टर्स से नए एक्टर्स को लेकर बात की। संजय दत्त ने नए एक्टर्स को चैलेंज वाली टोन में कहा कि 40 साल इंडस्ट्री में टिक के तो दिखाओ। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:28 PM
share Share
Follow Us on
'एक हिट फिल्म में तो पागल हो जाते हैं', नए एक्टर्स को संजय दत्त का चैलेंज, कहा- 40 साल…

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में सुनील शेट्टी अपने दोस्त संजय दत्त के साथ मेहमान बनकर पहुंचे। इस एपिसोड में दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने के अपने अनुभवों और अपनवी दोस्ती के कई किस्से सुनाए। साथ ही, दोनों ने नए एक्टर्स को लेकर बात की। कपिल शर्मा ने कहा कि आप लोगों ने कई मल्टीस्टारर फिल्में की हैं, लेकिन अब क्यों मल्टीस्टारर फिल्में नहीं बनतीं? इसपर संजय दत्त ने कहा कि अब एक्टर्स को एक दूसरे को लेकर काफी इनसिक्योरिटी होती है।सुनील शेट्टी ने संजय दत्त की इस बात पर हामी भरी। संजय दत्त ने नए एक्टर्स के बारे में बात करते हुए चैलेंज वाली टोन में कहा कि पहले 40 साल यहां (इंडस्ट्री) टिक के तो दिखाओ।

नए एक्टर्स को लेकर क्या बोले संजय दत्त

सजंय दत्त ने नए एक्टर्स के बार में बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आजकल लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी है। अपने प्राइम में मैं दिलीप साहब, संजीव कुमार और शमी अंकल के साथ काम किया है और कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर अन्ना (सुनील शेट्टी) मेरी लाइन्स बोल देते थे या मैं उनकी लाइन्स बोल देता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हमें लगता था कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए।" इस बात पर सुनील शेट्टी ने कहा कि पहले लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते थे।

संजय दत्त ने नए एक्टर्स को दिया इंडस्ट्री में टिके रहने का चैलेंज

संजय दत्त ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “हमारी क्या दुश्मनी है कि हम सोचते हैं कि दूसरे कि फिल्म न चले। सबकी फिल्में चलनी चाहिए। आप जितना हंबल होते हैं, उतना आगे बढ़ते हैं। नए एक्टर्स एक हिट में पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि पहले 40 साल यहां (इंडस्ट्री) टिक कर तो दिखाओ।”

क्या बोले सुनील शेट्टी

वहीं, सुनील शेट्टी ने कहा कि जब उनकी फिल्म बलवान चल गई थी तब लोगों ने कहा था कि वो बकवास एक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने संजय दत्त, गोविंदा, सनी देओल और अमिताभ बच्चन को अपनी प्रेरणा माना और एक्टिंग सीखी। सुनील शेट्टी ने कहा कि तब कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। आज के बच्चों का वो माइंडसेट नहीं है। वर्चुअल दुनिया ने उन्हें बहुत डरा दिया है।

sanjay dutt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।