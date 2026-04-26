चिट्ठी आई है…क्या आप जानते हैं इस गाने में छुपी है इस बड़े सिंगर की आवाज? पंकज उधास के साथ गाया ये गाना

चिट्ठी आई है…क्या आप जानते हैं इस गाने में छुपी है इस बड़े सिंगर की आवाज? पंकज उधास के साथ गाया ये गाना
संजय दत्त की फिल्म नाम का गाना ‘चिट्ठी आई है’ में सिर्फ पंकज उधास नहीं बल्कि इस बड़े सिंगर की आवाज भी छुपी हुई है। क्या आप जानते हैं इस गाने को दो सिंगर्स ने गाया था। आज भी ऑडियंस ये गाना सुन रो पड़ती है।
1986 में एक फिल्म आई थी नाम। इस फिल्म में संजय दत्त और कुमार गौरव ने लीड किरदार निभाए थे।महेश भट्ट ने फिल्म डायरेक्ट की थी और सलीम खान इस फिल्म को लिखने वाले थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हिट हुई। लेकिन इस फिल्म के गानों ने एक अलग ही माहौल बनाया। इसी फिल्म का वो गाना था 'चिट्ठी आई है' जिसे सुनने के बाद ऑडियंस रो पड़ती थी। इस गाने को पंकज उधास ने गाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं आज के दौर के बड़े सिंगर की आवाज भी इस गाने में छुपी हुई है?
फिल्म नाम के गाने
फिल्म नाम की कहानी एक मां के दो बेटों की थी जिसमें से एक बेटा विदेश में क्रिमिनल गैंग का हिस्सा बन जाता है। इस मां का किरदार नूतन ने निभाया था। संजय दत्त और कुमार गौरव उनके दो बेटे बने थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे जो सभी जबरदस्त हिट हुए। फिल्म के गाने 'वेरिया वे, किया क्या कसूर मैंने', 'चिट्ठी आई है' 'अमीरों की शाम गरीबो के नाम', 'तेरा दिल तू जाने' और 'तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा' इस गाने के दो वर्जन फिल्म में दिखाए गए थे। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया था।
इस गाने में छुपी है इस सिंगर की आवाज
इस फिल्म का गाना 'चिट्ठी आई है' जबदस्त हिट हुआ। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था। फिल्म में सिंगर पंकज उधास ने कैमियो भी किया था। उन्हें भरी सभा में ये गाना गाते हुए देखा गया था। लेकिन इस गाने को सिर्फ पंकज उधास ने नहीं गाया। एक और शानदार सिंगर की आवाज सुनाई देती है जिसपर किसी का ध्यान नहीं गया। वो सिंगर हैं सुखविंदर सिंह।
गाने का वो आलाप
फिल्म में जब ये गाना दिखाया जाता है उस समय पंकज उधास को एक सभा में स्टेज पर गाने को परफॉर्म करते देखा जाता है। लेकिन इस गाने में एक आलाप भी है। ये आलाप तब आता है जब फिल्म के उस सीन में बैठी ऑडियंस में से एक शख्स खड़ा होकर गाने लगता है। असल में ये आलाप सुखविंदर सिंह ने लिया था।
आज भी रो पड़ती है ऑडियंस
चिट्ठी आई है गाने में पंकज उधास ने स्लो पिच के साथ इस गाने को गाया है। लेकिन इस अलाप में उन्हें अपनी पिच ऊपर तक ले जानी थी। इसके लिए लक्ष्मीकांत-प्यारे लाल ने उस समय उन्हें असिस्ट करने वाले सुखविंदर सिंह को मौका दिया और ये आलाप उन्हीं से गवाया। फिल्म का ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी लोग इसे सुनकर रो पड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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