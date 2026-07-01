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अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल से इसलिए अचानक बाहर हो गए थे संजय दत्त, शूट कर लिए थे सीन

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल से संजय दत्त बाहर हो गए थे। अब डायरेक्टर ने खुद इसके पीछे का कारण बताया है। संजय दत्त ने फिल्म के उस हिस्से की शूटिंग कर ली थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना रोल सुनील शेट्टी को दिया।

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल से इसलिए अचानक बाहर हो गए थे संजय दत्त, शूट कर लिए थे सीन

अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल इस समय थिएटर में कमाई कर रही है। 30 एक्टर्स से ज्यादा की इस फिल्म को ऑडियंस थिएटर में एन्जॉय कर रही है। इस फिल्म में संजय दत्त भी अहम किरदार निभाने वाले थे। फिल्म के टीजर वीडियो में भी एक्टर को देखा गया था। लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो संजय दत्त नहीं थे। अब उनके इस फिल्म से बाहर होने की वजह सामने आ गई है। वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर अहमद खान ने हाल में बताया कि आखिर क्यों संजय दत्त को शूट करने के बाद भी इस फिल्म को छोड़ना पड़ा।

इसलिए बाहर हुए संजय दत्त

न्यूज 18 के साथ बातचीत में अहमद खान ने कहा कि संजय दत्त को स्क्रिप्ट पसंद आई थी और वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे। फिल्म में उनके बहुत सारे दोस्त थे, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार। वो खुश थे, हमने उनके साथ फिल्म के कुछ हिस्से शूट भी कर लिए थे। लेकिन फिर उनके साथ डेट की प्रॉब्लम आ गई। उन्हें ईलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा और मैं इतने सारे एक्टर्स की डेट्स शिफ्ट नहीं कर सकता था।

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संजय दत्त ने की मदद

अहमद खान ने आगे बताया कि संजय दत्त जब इस फिल्म से बाहर हुए तो वो उनकी मदद करके गए। उन्होंने उनके रोल के लिए सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के नाम का सुझाव दिया जिससे शूटिंग नहीं रुके। डायरेक्टर ने बताया कि संजय दत्त ने सुनील शेट्टी को फोन किया और ये रोल निभाने के लिए कहा। इसके बाद जैकी श्रॉफ को कहा गया कि उन्हें वो रोल करना है जो पहले सुनील शेट्टी कर रहे थे। संजय दत्त ने फिल्म से अपने एग्जिट का नुकसान नहीं होने दिया।

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फिल्म की कास्ट

वेलकम टू द जंगल की बात करें तो इस फिल्म में 30 से ज्यादा एक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी के अलावा दिशा पाटनी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपडे, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, आफताब शिवदासानी, जाकिर हुसैन, ब्रिजेंद्र कालरा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, विंदु दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, पंकज धीर ने डेथ से पहले फिल्म शूट की थी। पुनीत इस्सर और सुदेश बेरी समेत कई और एक्टर्स भी शामिल हैं।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 5 दिनों में 81 करोड़ की कमाई कर ली है। इस वीकेंड से पहले फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस ने मिलाजुला रिएक्शन दिया था। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। बीते दिन यानी मंगलवार को इस फिल्म ने नेट 9.25 करोड़ का बिजनेस किया था।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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