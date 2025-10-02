दुर्गा पूजा में पहुंची संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई, लोग बोले ये तो रानी मुखर्जी से भी ज्यादा सुंदर है

हाल ही में रिया पिल्लई, काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची। इस दौरान उनकी मुलाकात रानी मुखर्जी से हुई। दुर्गा पंडाल से सामने आए वीडियो में रानी और रिया पिल्लई आपस में बात करती नजर आ रही हैं।

हर साल की तरह इस साल भी काजोल अपने भव्य दुर्गा पंडाल को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। काजोल के इस दुर्गा पंडाल में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट से लेकर ट्विंकल खन्ना जैसे सितारे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, अब रानी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में रानी के साथ संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई नजर आ रही हैं। वीडियो में रिया को देखकर लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी छाया हुआ है।

अब ऐसी दिखती हैं संजय दत्त की एक्स वाइफ दरअसल, हाल ही में रिया पिल्लई, काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची। इस दौरान उनकी मुलाकात रानी मुखर्जी से हुई। दुर्गा पंडाल से सामने आए वीडियो में रानी और रिया पिल्लई आपस में बात करती नजर आ रही हैं। वीडियो में स्काई ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं। वहीं, रिया ने रेड कलर की साड़ी पहनी है। रिया सिंपल लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस वीडियो में रिया और रानी के बीच का बॉन्ड देखने लायक है। दोनों आपस में काफी अच्छे से बात करती नजर आ रही हैं।