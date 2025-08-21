Sanjay Dutt daughter Iqra Dutt video went viral netizens says Nargis ji is back संजय दत्त की बेटी इकरा का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- हूबहू…, Bollywood Hindi News - Hindustan
संजय दत्त की बेटी इकरा का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- हूबहू…

संजय दत्त और मान्यता दत्त की बेटी इकरा काे देख लोग दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस दत्त को याद करने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि इकरा हूबहू अपनी दादी की तरह दिख रही हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 04:32 PM
संजय दत्त और मान्याता दत्त की बेटी इकरा दत्त का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग इकरा की अदाएं, चेहरे का रंग और उनकी आंखों को देखकर उनकी दादी नरगिस दत्त को याद करने लगे हैं। वे कह रहे हैं कि “नरगिस जी वापस आ गई हैं।”

कैजुअल टी-शर्ट में दिखीं इकरा

वीडियो में इकरा कैज़ुअल टि-शर्ट और शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं। वह पपराजी के सामने बिल्कुल नर्वस नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कैमरा फेस करने की आदत है। सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है इकरा की आंखें और नाजुक चेहरे की रंगत, जो नरगिस दत्त की स्मृति को ताजा कर रही हैं।

क्या बोल रहे हैं लोग?

वीडियो पर कमेंट कर लोग दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस दत्त को याद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “लगता है नरगिस जी वापस आ गई हैं।” दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, “कुछ बच्चों को डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होती है…।” वहीं एक और ने तारीफ में कहा, “बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।”

इकरा का जुड़वा भाई

इकरा दत्त का जन्म 21 अक्टूबर 2010 को हुआ था। उनका एक जुड़वा भाई शहरान भी है। इकरा दुबई में अपनी मां मान्यता और भाई के साथ रहती हैं। वहीं के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। याद दिला दें, कोविड-19 लॉकडाउन से पहले ही संजय दत्त परिवार दुबई शिफ्ट हो गया था।

