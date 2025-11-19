सानिया मिर्जा ने कहा- तलाक के बाद कई बार मैं रात का खाना नहीं खाती हूं, सोचती हूं…
संक्षेप: Sania Mirza: सानिया मिर्जा ने कहा कि तलाक के बाद बेटे को अकेले छोड़कर काम पर जाना उन्हें सबसे मुश्किल लगता है। उन्होंने बताया कि अकेलेपन की वजह से वह कई बार रात का खाना नहीं खाती हैं।
सानिया मिर्जा ने एक बार फिर तलाक के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में बात की। याद दिला दें, सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी और शादी के बाद वह दुबई शिफ्ट हो गई थीं। हालांकि, उनकी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। लेकिन वह अब भी अपने बेटे के साथ दुबई में ही रहती हैं। सानिया ने अपने शो के दौरान फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर से कहा कि काम के लिए बेटे को अकेले छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
करण ने सानिया को दिखाया पॉजिटिव साइड
करण से बात करते हुए सानिया बोलीं, “मेरे लिए, सिंगल पैरेंटिंग मुश्किल है और इसलिए भी क्योंकि हम वर्किंग हैं और हम दोनों बहुत अलग-अलग काम करते हैं।” करण ने उन्हें पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की और कहा, “क्या आपने इसका दूसरा साइड देखा है? आपको किसी और की मरजी या फैसलों के बीच फंसना नहीं पड़ता।”
‘यही सबसे मुश्किल पार्ट है’
सानिया बोलीं, “मैं दुबई रहती हूं। ऐसे में मुझे बेटे को छोड़कर काम के लिए इंडिया आना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे लिए यही सबसे मुश्किल पार्ट है सिंगल पैरेंट होने का। बाकी सब चीजों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है।”
‘अकेलापन महसूस होता है’
सानिया ने आगे कहा, “कई बार मैं रात का खाना नहीं खाती हूं ये सोचकर कि यार अकेले बैठकर कौन खाए। मुझे लगता है कि इससे मुझे वजन कम करने में मदद मिली। मुझे रात का खाना खाने का मन नहीं करता। मैं बस कुछ देखते-देखते सोना पसंद करती हूं।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।