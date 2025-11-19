सानिया मिर्जा ने कहा- तलाक के बाद कई बार मैं रात का खाना नहीं खाती हूं, सोचती हूं…

Hindustan Hindi News
Sania Mirza opened up about being a single parent after divorce with Shoaib Malik and co parenting Izhaan across borders
Wed, 19 Nov 2025 06:30 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
सानिया मिर्जा ने एक बार फिर तलाक के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में बात की। याद दिला दें, सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी और शादी के बाद वह दुबई शिफ्ट हो गई थीं। हालांकि, उनकी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। लेकिन वह अब भी अपने बेटे के साथ दुबई में ही रहती हैं। सानिया ने अपने शो के दौरान फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर से कहा कि काम के लिए बेटे को अकेले छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है।

करण ने सानिया को दिखाया पॉजिटिव साइड

करण से बात करते हुए सानिया बोलीं, “मेरे लिए, सिंगल पैरेंटिंग मुश्किल है और इसलिए भी क्योंकि हम वर्किंग हैं और हम दोनों बहुत अलग-अलग काम करते हैं।” करण ने उन्हें पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की और कहा, “क्या आपने इसका दूसरा साइड देखा है? आपको किसी और की मरजी या फैसलों के बीच फंसना नहीं पड़ता।”

‘यही सबसे मुश्किल पार्ट है’

सानिया बोलीं, “मैं दुबई रहती हूं। ऐसे में मुझे बेटे को छोड़कर काम के लिए इंडिया आना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे लिए यही सबसे मुश्किल पार्ट है सिंगल पैरेंट होने का। बाकी सब चीजों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है।”

‘अकेलापन महसूस होता है’

सानिया ने आगे कहा, “कई बार मैं रात का खाना नहीं खाती हूं ये सोचकर कि यार अकेले बैठकर कौन खाए। मुझे लगता है कि इससे मुझे वजन कम करने में मदद मिली। मुझे रात का खाना खाने का मन नहीं करता। मैं बस कुछ देखते-देखते सोना पसंद करती हूं।”

