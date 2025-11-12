सानिया मिर्जा का दर्द, तलाक के बाद सिंगल मदर बनना मुश्किल, बोलीं- उस दिन मैं कांप रही थी जब तक…

संक्षेप: Sania Mirza Single Mother: सानिया मिर्जा ने बताया कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक लेने के बाद बेटे और करियर को एक साथ संभालना मुश्किल हो गया है।

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने स्ट्रगल पर खुलकर बात की। दरअसल, उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक शो शुरू किया है जिसका नाम है ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’। फराह खान इस शो की पहली गेस्ट बनीं। जब उन्होंने सानिया के साथ अपना दर्द बांटा और बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे तब सानिया ने भी अपना दर्द बांटा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सानिया ने बताया कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक लेने के बाद उनके लिए चीजें और मुश्किल हो गईं। इस पर फराह ने कहा, “अब आप एक सिंगल मदर हैं। सिंगल मदर होने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता।”

सानिया ने कहा, “मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा आया था जब मैं टूट गई थी। आप मेरे सेट पर आई थीं और मुझे लाइव शो में जाना था। जब तब आप वहां नहीं आई थीं मैं… मैं कांप रही थी। अगर आप वहां नहीं आतीं तो मैं लाइव शो पर जा ही नहीं पाती। आपने ही मुझे समझाया था, कहा था, ‘चाहे कुछ भी हो मुझे यह शो करना पड़ेगा।’”