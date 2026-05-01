पायल रोहतगी से अपने रिश्ते पर बोले संग्राम सिंह- पिछले जन्म के दुश्मन, इस जन्म पति-पत्नी बनते हैं
पायल रोहतगी अपने मन की बात बेबाकी से रखती हैं। उनके पति संग्राम सिंह पायल से एकदम अपोजिट हैं। दोनों के बीच तलाक की अफवाह उड़ चुकी है। अब संग्राम ने पायल से अपने रिश्ते पर बात की है।
पायल रोहतगी और उनके पति संग्राम सिंह के बीते साल तलाक की अफवाहें उड़ चुकी हैं। पायल के कुछ वीडियोज वायरल हुए जिसके बाद लोगों को लगा कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं। हालांकि दोनों ने सारी नेगेटिव खबरों को नकार दिया था। उनका कहना था कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब संग्राम ने एक बार फिर से पायल और अपनी इक्वेशन पर बात की है। संग्राम ने बताया कि कैसे वह अपनी वाइफ पायल से एकदम अलग हैं।
पायल ने किया सपोर्ट
संग्राम सिंह पहलवान और मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं। बीते 5 अप्रैल वह मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। फाइट चैलेंजिंग थी और इस दौरान उनकी वाइफ पायल रोहतगी उनका सपोर्ट करती रहीं। हमारे सहयोगी एचटी सिटी से बातचीत के दौरान संग्राम ने बताया, 'जब बीच में मैं नहीं जा रहा था, पायल ने मुझे बोला, तुम्हें करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मैं इतनी दूर आ चुका हूं लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा अपोनेंट बदल गया है और मैं उस हिसाब से ही तैयारी कर रहा हूं। पायल मुझे बस एक मैसेज कर रही थी, 'खुद को सेफ रखना। खुद पर भरोसा रखना, दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत करना।''
मुंह पर बोलती हैं पायल
संग्राम ने पायल और अपनी इक्वेशन के बारे में बताया, 'हम एक-दूसरे से एकदम अलग हैं, इसीलिए साथ हैं। कोई भी चीज होगी ना, नॉर्मल सी चीज होगी वो उनके लिए अलग बड़ी चीज होगी। मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज भी नॉर्मल होगी। बाकी मगर वो ठीक है अगर उसको आप पसंद नहीं आए तो वो मुंह पे बोलेगी पर फिर आपकी पीठ के पीछे नहीं बोलेगी तो ऐसे इंसान नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, अच्छे इंसान होते हैं।'
संग्राम ने कपल्स को दिया मैसेज
संग्राम आगे बोले, 'मैंने पायल से सीखा है कि दूसरे क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़कर कैसे जिया जाए। इस दुनिया में कम इंसान होते हैं जो जैसा दिखते हैं वैसे होते हैं, वह उनमें से एक हैं। यह दूसरी बात है कि कई बार वह अपनी लिमिट और बाउंड्री से अलग चली जाती है। पर जेनुइन लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने कई शोज किए, कई कपल को देखा जो फेक थे। बोलते थे, मैं हमेशा साथ हूं, चांद तोड़ दूं या तारे तोड़ दूं। वो सब अलग हो गए। जो सच्चा कपल होगा वो रेल की पटरी की तरह रहेंगे। साथ चलेंगे लेकिन उनके विचार कभी नहीं मिलेंगे। जो पुराने जमाने (पिछले जन्म) में दुश्मन होते थे ना, इस जमाने में पति-पत्नी बनकर आ जाते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक किसी ना किसी बात पर बहस होती रहती है। मैं हर कपल को यही सलाह दूंगा कि कोई भी रिश्ता हो उसमें धैर्य रखें।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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