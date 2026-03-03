'मैं अपने लिए मौत मांगती थी...', संदीपा विर्क ने सुनाई आपबीती, कहा- भगवान किसी दुश्मन को भी तिहाड़ में न भेजे

संदीपा ने बताया कि जब उनके माता-पिता उनसे मिलने आते थे तो उन्हें सबसे बुरा लगता था। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं प्रार्थना करती थी कि मौत आए और मुझे ले जाए। सबसे बुरा एहसास तब होता है जब आपके माता-पिता आपसे जेल के अंदर मिलते हैं।

एक्टर-इंफ्लुएंसर-कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। साल 2025 में संदीपा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने लगभग ₹6 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में चार महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। ऐसे में अब संदीपा ने उन बुरे दिनों को याद किया, जिस वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे थीं। संदीपा ने कहा कि उन्होंने अपने लिए मरने की दुआ मांगी थीं।

जेल के दिनों को याद इमोशनल हुईं संदीपा संदीपा विर्क ने हाल ही में सिमरन जोत मक्कर को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान संदीपा ने जेल में बिताए अपने बुरे वक्त को याद किया। जब उनसे पूछा गया कि तिहाड़ जेल में उनका समय कैसा था, तो संदीपा इमोशनल हो गईं और कहा कि तिहाड़ ऐसी जगह है जहां वह अपने दुश्मन को भी नहीं भेजना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि वह भगवान और खुद से सवाल करती रहीं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें यह सब मिला, और इसे कर्म का फल बताया।

'मैं भगवान से मांगती थी कि मौत आ जाए' संदीपा ने बताया कि जब उनके माता-पिता उनसे मिलने आते थे तो उन्हें सबसे बुरा लगता था। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं प्रार्थना करती थी कि मौत आए और मुझे ले जाए। सबसे बुरा एहसास तब होता है जब आपके माता-पिता आपसे जेल के अंदर मिलते हैं। मैंने उनसे माफी भी मांगी कि उन्हें मेरी वजह से वहां आना पड़ा। मेरे माता-पिता और भाई-बहन मेरे साथ खड़े रहे क्योंकि आपके अपने लोग जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको समझते हैं।'

वॉशरूम गंदे हैं और खाना बहुत खराब बताया संदीपा ने जेल की जिंदगी को मेंटली और फिजिकली थका देने वाला भी बताया, और कहा कि इससे उनकी हेल्थ पर इतना असर पड़ा कि वह बिना मदद के खड़ी भी नहीं हो पाती थीं। उन्होंने कहा कि कैदी फर्श पर सोते हैं, वॉशरूम गंदे हैं और खाना बहुत खराब बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ महिला पुलिसकर्मी दयालु थीं, जबकि कुछ तो अपना गुस्सा कैदियों पर निकालती थीं।