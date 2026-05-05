संदीप रेड्डी ने विजय थलापति की जीत को बताया सिनेमा का पावर, लोग बोले- तमिल पछताएंगे
संदीप रेड्डी वांगा ने विजय थलापति और उनकी पार्टी को बधाई देने के लिए एक ट्वीट किया जिस पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि विजय की जीत की वजह सिनेमा नहीं।
विजय थलापति की पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इस विक्ट्री पर उनके साथी विजय बधाई दे रहे हैं। लेटेस्ट ट्वीट संदीप रेड्डी वांगा का है। संदीप ने लिखा है कि यह सिनेमा की ताकत है जो सिस्टम को हिला सकती है। उन्होंने विजय और उनकी पार्टी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। संदीप के कमेंट्स पर लोग अपने विचार लिख रहे हैं। कई ने लिखा है कि यह सिनेमा की ताकत नहीं बल्कि विजय का जमीन पर काम है। वहीं कुछ लिख रहे हैं कि तमिल लोग विजय को चुनकर पछताएंगे।
संदीप ने विजय के लिए लिखा तगड़ा पोस्ट
संदीप रेड्डी वांगा लिखते हैं, 'सिनेमा ये कर सकता है, यह लोगों को झकझोर सकता है, सिस्टम को हिला सकता है और मौजदगी को ताकत में बदल सकता है। यहां सिनेमा पर्दे से उतरकर जमीन पर कब्जा करता है। कोई हाइप नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, असली ताकत... विजय सर और तमिलगा वेत्री कझगम को मेरी दिल से बधाई।'
वांगा से सहमत नहीं दिखे लोग
इस पोस्ट पर लोगों के ऐसे कमेंट्स भी दिख रहे हैं जो संदीप रेड्डी वांगा से सहमत नहीं हैं। एक ने लिखा है, 'अगर सिनेमा में पावर था तो आपको क्या लगता है कि यह चिरंजीवी और कमल हासन के लिए क्यों काम नहीं किया। मुझे लगता है कि तमिलनाडु की स्थिति अभी अलग है, जहां लोग ज्यादा बदलाव देखना चाहते हैं।' एक कमेंट है, 'जमीनी स्तर पर उनके बहुत लोग हैं, यह सब उन्होंने अभी नहीं 20 साल में कमाया है।' एक ने लिखा है, वह रीढ़ वाला आदमी है, दूसरों की तरह नहीं। एक ने लिखा है, अभी का या भविष्य का कोई एक्टर ऐसा पॉलिटकल इम्पैक्ट नहीं ला सकता, जैसा विजय लाए हैं- लोग उन्हें सिनेमा स्टार की तरह नहीं देखते बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं और इस इलेक्शन में यह साबित हो गया।
विजय के विरोध में भी दिखे कमेंट्स
कुछ कमेंट्स विजय के सपोर्ट में नहीं हैं। एक ने लिखा है, 'एक्टिंग और जमीन पर काम करने में बहुत फर्क है। विजय को कोई अनुभवी सीएम कैंडिडेट चाहिए, अगर नहीं तो कोई मेंटोर होना चाहिए।' एक कमेंट है, राजनीति सिनेमा की तुलना में एकदम अलग है। तमिल लोगों को जल्द ही अपनी गलती का अहसास हो जाएगा।
विजय की बड़ी जीत
विजय थलापति ने करियर के पीक पर सिनेमा जगत छोड़कर राजनीति में कदम रखा है। लोगों ने उनको पूरा समर्थन दिया। विजय की नई पार्टी ने एआईएडीएमके और डीएमके जैसी बड़ी पार्टियों को हराया है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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