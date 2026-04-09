धुरंधर 2 देख संदीप रेड्डी वांगा ने आदित्य धर को बताया काली नजर से बचने का तरीका- मुट्ठी भर लाल मिर्च नहीं बल्कि…
संदीप रेड्डी वांगा ने धुरंधर 2 देख ली और अपना रिव्यू ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है। उन्होंने फिल्म को प्रोपागैंडा बताने वालों को जोकर कहा है। साथ ही आदित्य धर और रणवीर सिंह को बताया है कि धुरंधर द रिवेंज की नजर कैसे उतारें।
एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने धुरंधर 2 की तारीफ में कुछ लिखा है। बीती रात वह प्रभास के साथ हैदराबाद में फिल्म देखने गए थे। वहां से उनकी तस्वीरें भी वायरल थीं। फिल्म देखने के बाद संदीप ने आदित्य धर ने फिल्म का रिव्यू लिखा है। उन्होंने इंडस्ट्री के उन लोगों को लताड़ा है जो धुरंधर को प्रोपागैंडा फिल्म बता रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने आदित्य धर को नजर उतारने का तरीका बताया है।
संदीप रेड्डी वांगा का ट्वीट
धुरंधर फ्रैंचाइची की फैन लिस्ट में संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल हो गया है। बुधवार रात को वह प्रभास के साथ धुरंधर देखकर आए और ट्विटर पर रिव्यू लिखा है। संदीप लिखते हैं, राइटर्स और एक्टर्स ने प्रोपागैंडा पर अपना करियर बना लिया और इंडस्ट्री बिल्लियों की तरह चुप रही। अब यही जोकर धुरंधर का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपकी पहली प्रवृत्ति मजाक उड़ाना है तो खुद को लिबरल मत बोलिए। पता नहीं सच को प्रोपागैंडा का दर्जा कबसे मिलने लगा...अजीब वक्त चल रहा है। अब पॉइंट पर आते हैं...
बताया नजर उतारने का तरीका
मैं आदित्य धर और रणवीर सिंह को बोलना चाहता हूं, ये काला दृष्टि (बुरी नजर) ऐसा नहीं जाएगा। मुट्ठी भर के लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। बीती रात धुरंधर 2 द रिवेंज देखी। जबरदस्त फिल्म है।
पहले पार्ट की भी की थी तारीफ
उन्होंने पहले पार्ट के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि धुरंधर उस मर्द की तरह बनी है जो कि ज्यादा बोलता नहीं लेकिन उसकी मर्दानगी भरी रीढ़ है। उन्होंने फिल्म के टाइटल, म्यूजिक,परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन सबकी तारीफ की थी।
आदित्य धर ने दिया था जवाब
इस पर आदित्य धर ने लिखा था, 'थैंक यू डियर संदीप, आपसे तारीफ पाना बहुत बड़ी बात है। मुझे हमेशा से वो निडरता पसंद है जिसको लेकर आप अपने सिनेमा के साथ खड़े होते हो साथ ही वो बेधड़क और मस्कुलिन स्टोरी टेलिंग का तरीका। धुरंधर को ईमानदारी से, कंट्रोल करके और भरोसे के साथ बनाया गया है, आपको शब्दों से इस जर्नी को वैलिडेशन मिला है। आपके जैसे लोगों के साथ का आभारी हूं जो कि इंडियन सिनेमा को ईमानदार, जमीन से जुड़ा और मजबूत रखते हैं। दो फिल्ममेकर, अलग रास्ते लेकिन भाइयों की तरह एक मजबूत सिनेमा और हमारे देश को बहादुर कल की ओर ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। सिनेमा बहादुर लोगों को याद रखता है ना कि हां में हां मिलाने वाले को'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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