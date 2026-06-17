संचिता उगले सुसाइड के तीन दिन बाद पिता ने किया शॉकिंग दावा, कहा- 'वो दबाव में थी, मौत से पहले उसे टॉर्चर किया...'

संचिता ने 14 जून की शाम 7 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में अब संचिता के पिता ने एक्ट्रेस को लेकर शॉकिंग दावा किया है।

कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस संचिता उगले के फैंस और फैमिली के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा रहा है। संचिता ने 14 जून की शाम 7 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हर कोई एक्ट्रेस के निधन के बाद उनसे जुड़ी यादें या उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। ऐसे में अब संचिता के पिता मच्छिंद्र उगले ने मौत से कुछ दिन पहले उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए दावा किया है कि वह भारी दबाव में थीं और उन्हें परेशान किया जा रहा था।

वो परेशान रहती थी लेकिन वजह नहीं बताई संचिता उगले के पिता मच्छिंद्र उगले ने एनडीटीवी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक्ट्रेस के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी ठीक नहीं थी। वो परेशान थी, लेकिन वो ठीक दिखने का नाटक करती थी। मच्छिंद्र ने कहा, 'परेशान तो वो रहती ही थी। उसने हमें वजह बताई नहीं, बस इतना ही, पर वो परेशान रहती थी। मतलब वो जब अच्छे मूड में होती थी, तब भी अचानक डिप्रेशन में चली जाती थी। ये बात हमारे ध्यान में आई थी और इसी के लिए हम उसके साथ रोज आना-जाना करते हैं। बस उतना ही वक्त, समझो की आधा घंटा हम उसके साथ नहीं थे, वो हमारी गलती समझो, लेकिन वो इतने डिप्रेशन में चली गई, ये हमें मालूम नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाएगी।'

उसे टॉर्चर किया जा रहा था संचिता के पिता ने आगे कहा, 'बातचीत की थी, पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। कोई न कोई पैसे लेकर या किसी न किसी बात को लेकर मांग करके, टॉर्चर और उत्पीड़न कर ही रहा था। किसी न किसी मामले में ये हो ही रहा था। मतलब, वो बात अब मेरे सामने साफ होगी ही पर निश्चित रूप से ऐसा हो रहा था। प्रशासन से मांग बस एक ही है कि मेरी बेटी के साथ जो भी गलत हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए।'

संचिता उगले की मौत संचिता 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे टीवी शो में अपने काम के लिए जानी जाती थीं। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि यह घटना 14 जून को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच नालासोपारा ईस्ट के अचोले गांव में साई संतोषी बिल्डिंग में हुई। अधिकारियों ने बताया कि संचिता अपने बेडरूम में छत के पंखे से साड़ी के सहारे लटकी हुई मिलीं। कमरा अंदर से बंद था। परिवार के सदस्य उन्हें वसई-विरार नगर निगम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।