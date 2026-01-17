क्या फिल्में छोड़ने के लिए पति ने किया सना खान का ब्रेनवॉश? बोलीं- कोई भी आपको...

संक्षेप: सना खान जो किसी समय पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस थीं, उन्होंने कुछ साल पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि उनके पति ने उनका ब्रेनवॉश किया है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने सच बताया।

सना खान जो कई टीवी शो या फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उन्होंने साल 2020 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी थी। उनके इस अनाउंसमेंट से सभी हैरान हो गए थे। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सना ने फिर मुफ्ती अनस सैयद से की थी और अब दोनों के 2 बच्चे हैं। अब सना ने बताया कि क्या उनके पति ने उनका ब्रेन वॉश किया था बॉलीवुड छोड़ने को लेकर।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किसी को नहीं बताया था पति का नाम सना ने रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में कहा, 'जब हमारी शादी अरेंज हुई तो वो टॉप सीक्रेट थी। मेरी मां और पिता के अलावा किसी को दूल्हे का नाम नहीं पता था। यहां तक की जब मेहंदी आर्टिस्ट ने भी मेहंदी लगाते हुए दूल्हे का नाम पूछा था तो मैंने नहीं बताया था। मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा था। मैं एक नई इंसान बन रही थी। ऐसा ही कुछ मैं चाहती थी और उन्होंने मुझे गाइड किया।'

लोगों को क्यों लगा पति ने किया ब्रेनवॉश सना ने आगे कहा, ‘लोगों ने सोचा कि ये तो पहले बिना हिजाब पहने दिखती थी, लेकिन अब अचानक बुर्का पहने दिखती हैं तो हो सकता है कि इस आदमी ने इसका ब्रेनवॉश किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आपका ब्रेनवॉश नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद नहीं चाहते। मुझे शांति चाहिए थी। एक इंसान को फेम मिल जाएगा, पैसा या स्टेटस, लेकिन एंड ऑफ द डे, सबको बस शांति चाहिए।’