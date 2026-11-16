समुक: एलियन्स से भिड़ने को तैयार अक्षय कुमार, लेकिन राह में रोड़ा बनी यह हॉलीवुड फिल्म
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म समुक का मोशन पोस्टर आज सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। जानिए रिलीज डेट, पब्लिक रिएक्शन और क्लैश की संभावनाएं।
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'समुक' के मोशन पोस्टर के साथ मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के मोशन पोस्टर में एक मैकेनिकल मॉन्सटर जैसा दिखाया गया है, जिसके मुंह से ब्लैक कलर का ब्लड टपक रहा है। खुद अक्षय कुमार ने फिल्म का मोशन पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म के इस नए मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट भी साझा की गई है, इसमें बताया गया है कि फिल्म 28 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभी तक हिंदी की किसी बड़ी फिल्म से तो इसका क्लैश होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हॉलीवुड फिल्म 'स्टार वार्स: स्टारफाइटर' के साथ इसकी बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है।
पोस्टर के साथ दी गई ये जानकारी
अक्षय कुमार ने फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "दुश्मन इंसान नहीं है। लेकिन जंग इंसानियत के लिए है। और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। समुक - द इनवेजन, शुरू हो रही है 28 मई 2027 को। आपके नजदीकी सिनेमाघरों में।" रणवीर सिंह की 'प्रलय' की तरह यह भी एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी होने वाली है। फर्क इतना रहेगा कि जहां रणवीर की फिल्म जॉम्बी सर्वाइवल है, वहीं अक्षय कुमार की मूवी में एलियन्स वाला कॉन्सेप्ट रहने वाला है।
कमेंट बॉक्स में लोगों का रिएक्शन
पोस्टर में फिल्म की पंचलाइन 'मिशन इंसान हैं, लेकिन दुश्मन नहीं'। फिल्म के पोस्टर में अक्षय कुमार को घने जंगल में हाथ में बंदूक लिए किसी की तरफ निशाना लगाते नजर आ रहे हैं। बात लोगों के रिएक्शन की करें तो एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- अक्षय कुमार की 100 करोड़ी फिल्म लोडिंग में है। दूसर ने लिखा- साउंड ट्रैक तो तगड़ा लगा, ऑल द बेस्ट सेठ जी। कई लोगों ने इस फिल्म के AI क्रिएटेड पोस्टर्स भी बनाकर पोस्ट किए हैं।
फिल्म की स्टार कास्ट और कहानी
बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हमें इसी तरह की फिल्में चाहिए। बता दें कि अक्षय कुमार बीते काफी वक्त से बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पा रही है। बात अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा रुक्मिणी मैत्र, विनीत कुमार सिंह, बनिता संधू, रजत कपूर और स्वानंद किरकिरे अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। कहानी इंसानों और एलियन्स के बीच छिड़े एक महायुद्ध पर आधारित होगी, जिसमें इंसानियत को बचाने की लड़ाई है।
13 साल बाद फिर साथ आ रही जोड़ी
प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह मूवी काफी अहम है, क्योंकि फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह (सनशाइन पिक्चर्स) और आशिन ए शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की जोड़ी 13 साल बाद फिर से एक साथ काम कर रही है। इससे पहले अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला बनाई थी, लेकिन यह कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अब देखना यह है कि क्या विपुल के साथ वह एक बड़ी हिट दे पाएंगे या नहीं।
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