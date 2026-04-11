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बॉलीवुड में दिखाने के लिए लाखों के बैग खरीद रही थीं समीरा रेड्डी, बोलीं-काश मैंने सोने के ब्लॉक खरीदे होते

Apr 11, 2026 07:30 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने अपने करियर के शुरुआती प्रेशर के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो बॉलीवुड की भीड़ का हिस्सा बनने के लिए लाखों के बैग खरीद रही थीं। उन्होंने कहा कि काश इसकी जगह उन्होंने सोना खरीदा होता।

बॉलीवुड में दिखाने के लिए लाखों के बैग खरीद रही थीं समीरा रेड्डी, बोलीं-काश मैंने सोने के ब्लॉक खरीदे होते

बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी को आपने रेस जैसी फिल्मों में देखा होगा। एक्ट्रेस अब फिल्मों से दूर दो बच्चों और परिवार से दूर गोवा में रह रही हैं। हाल में एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनका नजरिया बदल गया है। अपने करियर के शुरुआत में एक्ट्रेस को बॉलीवुड की भीड़ में फिट होने के लिए महंगे बैग खरीदने पड़े थे। एक्ट्रेस ने कहा कि काश उन्होंने इन बैग्स की जगह सोने के ब्लॉक खरीदे होते तो आज स्थिति कुछ और होती।

गोवा ने बदल दी समीरा की जिंदगी

Hautterfly के साथ बातचीत में ने अपनी फिल्मी जर्नी और आज के सफर के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा अब वो फैंसी कपड़ों की जगह आर्गेनिक कपड़ों को प्रेफर करती हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो गोवा में मूव हुई हैं तो जिंदगी और चीज़ों को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। अब वो रिलैक्स हो गई हैं। उन्हें आर्गेनिक कॉटन पहनना पसंद है। फैशन इवेंट में जाना कम कर दिया है। बड़े ब्रांड्स की जगह वो सिंपल और मिक्स मैच करके आउटफिट पहनना पसंद करती हैं।

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इंडस्ट्री में बने रहने के लिए करती थीं शौपिंग

एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि करियर के दौरान वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगी थीं। अपने लक्ज़री बैग्स के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने 2005 में Dio, Gucci के बैग्स खरीदे थे। उस समय उन्होंने करियर शुरू ही किया था। उन्हें लगा कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए इनकी जरूरत है। समीरा ने बताया कि लोगों को बैग पसंद होते हैं इसलिए वो खरीदते हैं। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में फिट होने के प्रेशर की वजह से खरीदे थे। वो लोगों की महसूस करवाना चाहती थीं कि अब वो इंडस्ट्री में आ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उन्होंने इन बैग्स की जगह अगर सोने के ब्लॉक खरीदे होते तो सही होता है। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी Chanel की एक जैकेट दिखाई जिसकी कीमत ढाई लाख थी। जो ब्राउन लेदर बैग एक्ट्रेस ने दिखाया उसकी कीमत 3 से 4 लाख थी।

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टोट बैग की कीमत कर देगी हैरान

समीरा रेड्डी ने आगे बताया कि वो एयरपोर्ट लुक्स के ट्रेंड से भी काफी प्रभावित हुई थीं। उन्होंने अपना एक Louis Vuitton टो बैग दिखाया।एक्ट्रेस ने कहा कि उस समय हर किसी के पास इस तरह का बैग था और वो बहुत प्रेशर फील कर रही थीं। उन्हें लगा कि उनके पास भी एक ऐसा बैग होना चाहिए। वो गई और खरीद कर ले आई। इस टोट बैग की कीमत रिपोर्ट के मुताबिक कीमत करीब 1।7 लाख थी। हालांकि अब उनकी सोच बदल गई है। वो लाइमलाइट से दूर बच्चों की परवरिश करने में बिजी हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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