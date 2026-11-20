समीरा रेड्डी ने बताया कि साउथ इंडियन सिनेमा में उन्हें बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान और पहचान मिली। इस बातचीत के दौरान समीरा रेड्डी ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग को लेकर भी बात की।

समीरा रेड्डी ने अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सालों का ब्रेक लिया था। हाल ही में उन्होंने संजय दत्त की फिल्म ‘आखिरी सवाल’ से कमबैक किया था। अब समीरा रेड्डी ने अपने काम, कमबैक और साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंतर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें साउथ में बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान और पहचान मिली।

संजय दत्त की फिल्म को लेकर क्या बोलीं समीरा रेड्डी? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में समीरा रेड्डी ने अपने कमबैक को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे संजय दत्त ने शूटिंग शेड्यूल उनको ध्यान में रखते हुए बनाया। उन्होंने कहा कि संजय दत्त ने उन्हें वीकेंड पर शूट करने की सुविधा दी ताकि वो हफ्ते के बाकी दिनों में अपने बच्चों के साथ रह सकें।

समीरा बोलीं- उन्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं समीरा रेड्डी ने न्यू मॉम्स के लिए काम के घंटों को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय सामने रखी। उन्होंने कहा, "जब मैंने संजय की फिल्म के लिए शूट किया, मैंने लगातार शूट किया और लंबे घंटों या एक्स्ट्रा शिफ्ट से भी मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर के लिए काम को अच्छे से पूरा करना चाहती थी। खासकर इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में नहीं रहती। जब भी जरूरत पड़ी मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट भी की है।"

8 घंटे काम को लेकर क्या बोलीं समीरा रेड्डी? समीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "नई मां के ऊपर काफी प्रेशर होता है, उन्हें ब्रेस्टफीडिंग कराना होता है, हार्मोनल बदलाव के साथ काम करना आसान नहीं होता है। अगर प्रोड्यूसर एक्टर के साथ एडजस्ट कर ले...ये दोनों तरफ से समझने वाली बात है। अगर प्रोड्यूसर के नजरिए से देखें तो सेट पर हर रोज भारी खर्चा होता है और काम में देरी होने से भारी नुकसान हो सकता है।" समीरा ने कहा कि दोनों तरफ की स्थिति को समझना चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा कि वो दीपिका के विचार पर सीधे तौर पर कमेंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो समझती हैं कि दीपिका एक शानदार एक्टर हैं और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो है, लेकिन इस मामले में आप एकतरफा नजरिया नहीं रख सकते हैं।

साउथ बनाम बॉलीवुड का अनुभव समीरा रेड्डी से फिर पूछा गया कि उन्होंने साउथ और बॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्री में काम किया है। उनका अनुभव कैसा रहा है? इस बारे में बात करते हुए समीरा ने कहा, “सच कहूं तो, साउथ इंडियन सिनेमा में मेरा अनुभव शानदार रहा। मैंने चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर और मोहनलाल जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम किया, और मेरा अनुभव शानदार रहा। हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन मेरे लिए, साउथ की फिल्मों का अनुभव बॉलीवुड के अनुभव से कहीं बेहतर था।"