‘बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान साउथ में मिला’, समीरा रेड्डी बोलीं- आज 18 साल बाद भी...
समीरा रेड्डी ने बताया कि साउथ इंडियन सिनेमा में उन्हें बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान और पहचान मिली। इस बातचीत के दौरान समीरा रेड्डी ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग को लेकर भी बात की।
समीरा रेड्डी ने अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सालों का ब्रेक लिया था। हाल ही में उन्होंने संजय दत्त की फिल्म ‘आखिरी सवाल’ से कमबैक किया था। अब समीरा रेड्डी ने अपने काम, कमबैक और साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंतर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें साउथ में बॉलीवुड से ज्यादा सम्मान और पहचान मिली।
संजय दत्त की फिल्म को लेकर क्या बोलीं समीरा रेड्डी?
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में समीरा रेड्डी ने अपने कमबैक को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे संजय दत्त ने शूटिंग शेड्यूल उनको ध्यान में रखते हुए बनाया। उन्होंने कहा कि संजय दत्त ने उन्हें वीकेंड पर शूट करने की सुविधा दी ताकि वो हफ्ते के बाकी दिनों में अपने बच्चों के साथ रह सकें।
समीरा बोलीं- उन्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं
समीरा रेड्डी ने न्यू मॉम्स के लिए काम के घंटों को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय सामने रखी। उन्होंने कहा, "जब मैंने संजय की फिल्म के लिए शूट किया, मैंने लगातार शूट किया और लंबे घंटों या एक्स्ट्रा शिफ्ट से भी मुझे दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर के लिए काम को अच्छे से पूरा करना चाहती थी। खासकर इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में नहीं रहती। जब भी जरूरत पड़ी मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट भी की है।"
8 घंटे काम को लेकर क्या बोलीं समीरा रेड्डी?
समीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "नई मां के ऊपर काफी प्रेशर होता है, उन्हें ब्रेस्टफीडिंग कराना होता है, हार्मोनल बदलाव के साथ काम करना आसान नहीं होता है। अगर प्रोड्यूसर एक्टर के साथ एडजस्ट कर ले...ये दोनों तरफ से समझने वाली बात है। अगर प्रोड्यूसर के नजरिए से देखें तो सेट पर हर रोज भारी खर्चा होता है और काम में देरी होने से भारी नुकसान हो सकता है।" समीरा ने कहा कि दोनों तरफ की स्थिति को समझना चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा कि वो दीपिका के विचार पर सीधे तौर पर कमेंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो समझती हैं कि दीपिका एक शानदार एक्टर हैं और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो है, लेकिन इस मामले में आप एकतरफा नजरिया नहीं रख सकते हैं।
साउथ बनाम बॉलीवुड का अनुभव
समीरा रेड्डी से फिर पूछा गया कि उन्होंने साउथ और बॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्री में काम किया है। उनका अनुभव कैसा रहा है? इस बारे में बात करते हुए समीरा ने कहा, “सच कहूं तो, साउथ इंडियन सिनेमा में मेरा अनुभव शानदार रहा। मैंने चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर और मोहनलाल जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम किया, और मेरा अनुभव शानदार रहा। हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन मेरे लिए, साउथ की फिल्मों का अनुभव बॉलीवुड के अनुभव से कहीं बेहतर था।"
समीरा बोलीं- हमेशा खुद को सबसे पहले एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ही मानूंगी
उन्होंने कहा, "साउथ में मुझे जो सम्मान, कलात्मक मूल्य, पैसा और स्टारडम मिला, वह हिंदी सिनेमा में मिले अनुभव से कहीं बढ़कर था। आज 18 साल बाद भी, साउथ के अपने फैंस से मुझे जो प्यार और सम्मान मिलता है, वह बेमिसाल है। उन्होंने कहा, "हो सकता है कि बॉलीवुड का कोई फैन कहे कि हां एक समीरा रेड्डी नाम की एक्ट्रेस थी, लेकिन साउथ इंडिया में फैंस आज भी मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं। वो कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप 'वारनम आयिरम' की हमारी मेघना हैं! मेरे दिल में साउथ इंडियन फिल्मों के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी, और मैं खुद को हमेशा सबसे पहले एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ही मानूंगी।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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