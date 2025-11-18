समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा, आर्यन खान के द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने लोगों को यकीन दिला दिया है कि…
संक्षेप: समीर वानखेड़े ने कोर्ट से आर्यन खान के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के विवादित हिस्से हटाने और हर्जाना देने की मांग की है। उन्होंने कहा, क्या मुझे लोगों की नजर में ऐसे खुलेआम चल रहे ट्रायल की ये सजा मिलनी चाहिए?
पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि इस शो ने उनकी पब्लिक इमेज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इसी कारण उन्होंने आर्यन खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है।
‘जैसे मैं कोई चोर हूं?’
सुनवाई के दौरान, समीर वानखेड़े ने कहा, “इस शो ने लोगों को यह यकीन दिला दिया है कि मुझमें कोई ईमानदारी नहीं है। जैसे कि मैं कोई चोर हूं?” उनके वकील ने कोर्ट में कमाल आर खान (KRK) के एक ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि वेब सीरीज रिलीज होने के बाद समीर वानखेड़े को लगातार ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समीर वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज ने मिलकर ऐसा कंटेंट जारी किया है, जिसने जनता के बीच उनके प्रति गलत धारणा पैदा कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 में समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में आर्यन खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अब वेब सीरीज में दिखाए गए अधिकारी के किरदार को लोग वानखेड़े से जोड़ रहे हैं, जिसके चलते उनका विवाद फिर चर्चा में है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।