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समीरा रेड्डी ने सास मंजरी के तलाक और ससुर की दूसरी शादी पर की बात, ऐसे वापस दिलाया आत्मविश्वास

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल में अपनी सास के तलाक और ससुर की दूसरी शादी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वो पहली मुलाकात के दौरान ही जानती थी कि उनकी सास उनके पति की दूसरी शादी के दर्द से गुजर रही हैं।

समीरा रेड्डी ने सास मंजरी के तलाक और ससुर की दूसरी शादी पर की बात, ऐसे वापस दिलाया आत्मविश्वास

बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी अब फिल्मों से दूर गोवा में शांति के बीच जीवन जी रही हैं। समीरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी सास मंजरी वर्दे के साथ फनी वीडियोज, रील्स सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। एक्ट्रेस की सास के इस फनी अवतार को यूजर्स ने इंस्प्रेशन बताया। लेकिन असल में उनकी सास एक मुश्किल समय से बाहर आकर ये आत्मविश्वास अपने जीवन में ला पाई। समीरा ने हाल में अपनी सास मंजरी के तलाक और उनके दुख के बारे में बात की।

ससुर ने कर ली दूसरी शादी

एक इवेंट में बातचीत के दौरान समीरण रेड्डी ने अपनी सास मंजरी के तलाक और उनके पति की दूसरी शादी के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं आज ये खुलकर कह रही हूं। जब मैं उनसे (सास मंजरी) से मिली थी तो वो तलाकशुदा थीं और मेरे ससुर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। मुझे लगता था कि वो कभी इस बारे में कहेंगी नहीं लेकिन कुछ तो है जो उन्हें परेशान कर रहा है।’ तलाक और पति की दूसरी शादी का बुरा असर मंजरी पर हुआ था।

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सास का आत्मविश्वास वापस लाने में समीरा ने की मदद

आगे सास मंजरी ने समीरा की बात से सहमति जताते हुए कहा कि ये सबको परेशान करने वाली बात है।सिंगल रहना आसान बात नहीं है। समीरा ने कहा कि उन्हें उनकी सास में काबिलियत नजर आई और उन्होंने लाइफ को खुशनुमा बनाने में मदद की जिससे उनका कांफिडेंस वापस आ सके। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने तय कर लिया था उन्हें सुपर हॉट और सुपरस्टार बनाने का, क्योंकि मुझे लगता था ये उनके अंदर पहले से ही है। सोशल मीडिया पर तलाकशुदा लोगों को लेकर स्टिग्मा है। लेकिन उन्होंने मंजरी से कहा कि वो ऐसी सोच को अपने रास्ते में नहीं आने दें। समीरा ने अपनी सास से कहा था कि जब वो अकेली होंगी और कोने में रोएंगी तो उनका सहारा बनने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा। समीरा ने ये भी कहा कि उनका मकसद अपने ससुर को नीचा दिखाना या बेइज्जत करना नहीं है। वो बस अपनी सास को आगे बढ़ाना चाहती हैं।

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समीरा रेड्डी ने फिल्मों से बनाई दूरी

बता दें, समीरा रेड्डी ने रेस, मैंने दिल तुझको दिया समेत कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन शादी के बाद वो अपने फिल्मों से दूर अपने दो बच्चों, पति और सास मंजरी के साथ गोवा में जिंदगी गुजार रही हैं। समीरा अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने वीडियोज से फैंस को एंटरटेन करती हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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