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11 लोग नहीं लिख पा रहे थे इस अधूरे गाने की एक लाइन, रिजेक्ट हुए समीर ने घंटे भर में बना दिया मुखड़ा

Apr 08, 2026 10:13 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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नदीम-श्रवण की जोड़ी ने समीर अनजान के साथ कई खूबसूरत गीत बनाए। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पहले समीर को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन एक गाने की अधूरी लाइन दी गई। जब ये लाइन पूरी हुई तो नदीम, समीर की लेखनी के दीवाने हो गए।

11 लोग नहीं लिख पा रहे थे इस अधूरे गाने की एक लाइन, रिजेक्ट हुए समीर ने घंटे भर में बना दिया मुखड़ा

हिंदी फिल्मों में म्यूजिक का अहम रोल रहा है। गुजरे जमाने से लेकर अभी तक फिल्मों में म्यूजिक देने का काम दिग्गज म्यूजिक कंपोजर का रहा है। किसी जमाने में कल्यानजी आनंदजी मशहूर हुए तो लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी भी जबरदस्त हिट हुई। लेकिन 90 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती सालों में नदीम-श्रवण की जोड़ी का दबदबा रहा। 90 के दशक को अगर उसके गानों की वजह से याद किया जाता है तो उसमें बड़ा योगदान नदीम-श्रवण की जोड़ी का है। वैसे तो इस जोड़ी ने कई दिग्गत गीतकारों के साथ काम किया है। लेकिन समीर अनजान और इस जोड़ी ने जो गीत बनाए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि नदीम ने पहले समीर को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर गाने की एक लाइन ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत गीत लिखने वाला गीतकार बना दिया।

समीर को कर दिया था रिजेक्ट

समीर अनजान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब नदीम से काम मांगने के सिलसिले में मिले थे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उस समय नदीम ने कहा था कि आप अनजान जी के बेटे हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास 11 राइटर हैं जो मेरे साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें कभी मौका मिला तो पहले उन्हें मौका दिया जाएगा। ये सुनते ही समीर निराश हो गए। लेकिन नदीम ने उन्हें एक लाइन दी और कहा कि उनके सभी राइटर इस लाइन में फंसे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे क्या लिखा जाए।

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रिजेक्शन में मिली गाने की अधूरी लाइन

नदीम के रिजेक्शन के बाद समीर निराश हो कर घर लौट रहे थे। लेकिन उनके मन खुन्नस थी। इसलिए नदीम की उस लाइन को उन्होंने चैलेंज के तौर पर लिया और उसके आगे की लाइन जोड़ने के लिए सोचने लगे। वो लाइन थी ‘प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं’। इसके आगे क्या लिखा जाए ये कोई नहीं समझ पा रहा था।

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समीर ने कर दिया इम्प्रेस

तभी निराश हुए समीर ने इस लाइन के जो लिखा उसने नदीम श्रवण को इतना खुश कर दिया कि दोनों ने साथ मिलकर कई बेहतरीन गाने बनाए। समीर ने गाने की उस अधूरी लाइन को पूरा करते हुए लिखा ‘प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, याद तुझे एक पल में सौ बार करता हूं’। गाने की उस अधूरी लाइन को जब समीर ने पूरा करके नदीम को सुनाया और वो इम्प्रेस हो गए। इसके बाद दोनों ने खूब काम किया।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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