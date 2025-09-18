द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग में समय रैना ने पहनी ऐसी टी शर्ट, लोगों ने पूछा- आर्यन पर कसा तंज?

समय रैना पॉपुलर कॉमेडियन हैं और अक्सर वह अपने स्टेटमेंट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब बुधवार शाम को समय, आर्यन खान की वेब सीरीज के प्रीमियर में पहुंचे और इस दौरान की उनकी टी शर्ट काफी चर्चा में रही।

बुधवार शाम को आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्पेशल स्क्रीनिंग थी और इस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई स्टार्स पहुंचे। सभी आर्यन को सपोर्ट करने आए थे जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना भी शामिल थे। समय ने भी पैपराजी के सामने आकर पोज दिए, लेकिन सबका ध्यान जिस पर गया वो था उनकी टी शर्ट।

समय ने जो टी शर्ट पहनी थी उसमें लिखा था, क्रूज को ना कहें। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये फनी अंदाज में समय ने आर्यन को तंज या रोस्ट करने की कोशिश की है।

क्या था क्रूज केस दरअसल, अक्टूबर 2021 में आर्यन क्रूज हाई प्रोफाइल ड्रग केस में फंस गए थे। हालांकि आर्यन बाद में इन सभी चार्ज से क्लीयर हो गए थे। वह कुछ दिन जेल में भी रहे थे। अब समय की यह टी शर्ट कहीं आर्यन के उसी केस को लेकर तो नहीं।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड खैर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो इसके जरिए आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड डेब्यू किया है। वहीं गौरी खान ने सीरीज को प्रोड्यूस किया है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है। सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, शहर बम्बा, राघव जुयाल और मोना सिंह भी हैं।