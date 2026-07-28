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समय रैना ने फिर उड़ाया आलिया भट्ट का मजाक, बोले- उसकी भी नहीं…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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आलिया भट्ट, समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड की गेस्ट थीं। उस दौरान समय ने आलिया को काफी रोस्ट किया था। इतना ही नहीं अब तो एक बार फिर समय ने आलिया को रोस्ट किया।

alia bhatt and samay raina
समय रैना ने आलिया भट्ट को किया रोस्ट

समय रैना अपनी कॉमेडी से सबको खूब हंसाते हैं। इसके अलावा वह किसी को रोस्ट करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। अब समय के शो इंडियाज गॉट लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है। हाल के एपिसोड में राघव जुयाल अपनी को-स्टार निहारिका एनएम के साथ आए। दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है के प्रमोशन के लिए आए हैं। इस दौरान उनके साथ मुन्नवर फारूकी और रोहिन जोशी भी आए बतौर पैनलिस्ट और तभी समय ने आलिया भट्ट को रोस्ट किया।

राघव जुयाल आए इंडियाज गॉट लेटेंट में

दरअसल, राघव बोलते हैं शो में कि मेरी फिल्म आ रही है...भाई तेरा स्टार है। इस पर समय बोलते हैं कि कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा तो कैसा स्टार है तू?

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समय ने फिर किया आलिया भट्ट को रोस्ट

राघव फिर बोलते हैं कि कोई नहीं, आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था। इस पर समय तुरंत बोलते हैं कि उसकी भी नहीं चली फिर। समय की इस बात को सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। वहीं राघव कुछ नहीं बोलते बस चुप हो जाते हैं।

राघव को भी नहीं छोड़ा समय ने

बता दें कि एक और वीडियो भी शो का सामने आया है जिसमें समय, राघव के लिए बोलते हैं कि भाई ने खुद बोला है कि कोई छोटे-मोटे रोल हों या साइड रोल तो वो प्रोड्यूसर मेरे पास ना आएं। समय बोलते हैं क्या कॉन्फिडेंस है। भिखारी भी चुन सकते हैं।

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राघव की फिल्म भाई तेरा स्टार है

राघव के बारे में बता दें कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है भाई तेरा स्टार है, ये उनकी सोलो लीड मूवी है। फिल्म को विवेक बी बंसल ने डायरेक्ट किया है और इसमें राघव के साथ निहारिका, संजय कपूर, बरखा सिंह और चंदन रॉय सान्याल लीड रोल में हैं। फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

राघव का शहनाज संग जुड़ रहा है नाम

वहीं राघव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुछ दिनों से उनका नाम शहनाज गिल के साथ काफी जुड़ रहा है। राघव के बर्थडे से कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब वह शहनाज को भीड़ से बचाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गए और फिर उन्हें अपनी गोद में बिठाया और वहां से उन्हें लेकर चले गए।

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इस मोमेंट को लेकर राघव ने कहा था कि वह महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वह बोले मैं मरते दम तक उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा।

शहनाज ने राघव को बताया दोस्त

हालांकि जब शहनाज से दोनों के रिलेशन की खबरों को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन यह कहूंगी कि मेरे दोस्त राघव की फिल्म आ रही है, उसे सपोर्ट करो। यह मूवी उनके लिए काफी जरूरी है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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