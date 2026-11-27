समय रैना ने रच दिया इतिहास! बने 1 मिलियन चैनल मेंबर्स का आंकड़ा पार करने वाले बने दुनिया के पहले यूट्यूबर
समय रैना ने इतिहास रच दिया है। वो दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं जिनके चैनल मेंबर्स के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1 मिलियन के पार पहुंच गया है। गूगल इंडिया ने उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया है।
स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने नाम एक ऐसा खास रिकॉर्ड कर लिया है जो दुनिया में किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है। वो दुनिया के पहले ऐसे यूट्यूबर बन गए हैं जिनके चैनल मेंबर्स का आंकड़ा 1 मिलियन के पार पहुंच गया है। गूगल इंडिया ने समय रैना की इस उपलब्धि का जश्न मनाया है। उन्होंने समय रैना के लिए एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उनकी अचीवमेंट्स को लेकर बात की गई है।
गूगल इंडिया ने की समय रैना की तारीफ?
इस अचीवमेंट पर गूगल इंडिया ने अपने कॉमेडियन की तारीफ की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा- अगर आप कुछ साल पहले किसी से कहते कि देर रात शतरंज की लाइव-स्ट्रीम, मशहूर हस्तियों के बीच मुकाबले, और टैलेंट शो का बिल्कुल अलग रूप इंटरनेट के इतिहास में एक बड़ी घटना बन जाएगा, तो शायद लोग आपकी बात पर यकीन न करते। लेकिन कॉमेडियन और डिजिटल शो-रनर समय रैना ने इसे एक अलग नजरिए से देखा।
उन्होंने आगे लिखा- "समय के 10 लाख (1 मिलियन) चैनल मेंबर होने का यह आंकड़ा, भारत में इस समय चल रहे एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाता है। दर्शक अब केवल दूर से देखने वाले नहीं रह गए हैं। वे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को बहुत ही निजी और सार्थक तरीकों से सपोर्ट कर रहे हैं।"
कॉमिकस्तान 2 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे समय रैना
समय रैना की बात करें तो वो कॉमिकस्तान 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। हालांकि, वो इस शो के विनर नहीं बन पाए थे। हालांकि, कॉमिकस्तान के बाद समय रैना ने जब अपने लाइव शोज के वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करने शुरू किए थे, उन्हें काफी पसंद किया गया था। समय रैना ने लोगों को अपनी कॉमेडी के साथ तो इम्प्रेस किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स से भी लोगों का दिल जीता।
लेटेंट सीजन 1 पर हुआ था काफी बवाल
समय रैना ने मजेदार लाइव स्ट्रीम्स के साथ-साथ चेस के खेल की भी लाइव स्ट्रीमिंग कीं और देखते ही देखते समय रैना भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडियन बन गए। समय रैना जब इंडियाज गॉट लेटेंट लेकर आए तो हर किसी ने उनकी तारीफ की। यूट्यूब पर बिल्कुल अलग तरह का कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन फिर इस शो के एक केस पर काफी बवाल हुआ और शो को बंद करना पड़ा।
लेटेंट के पहले सीजन में रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट बनकर आए थे। इस दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से मां-बाप से जुड़ा एक अश्लील सवाल पूछा जिस पर जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि समय रैना और रणवीर समेत उस एपिसोड के बाकी पैनलिस्ट्स पर भी केस हुआ। समय को उनके शो के सभी एपिसोड्स डिलीट करने पड़े थे।
समय रैना का दमदार कमबैक
इस केस ने समय रैना के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर काफी असर डाला था। उन्होंने अपने कमबैक शो स्टिल अलाइव में बताया था कि उस दौरान समय रैना को किन-किन चीजों से गुजरना पड़ा था। समय रैना स्टिल अलाइव में अपनी मां और पिता के बारे में बात करते हुए इमोशनल भी हो गए थे। स्टिल अलाइव के बाद समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के साथ आए। सीजन 2 की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर भी हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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