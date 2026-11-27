समय रैना ने इतिहास रच दिया है। वो दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं जिनके चैनल मेंबर्स के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1 मिलियन के पार पहुंच गया है। गूगल इंडिया ने उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया है।

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने नाम एक ऐसा खास रिकॉर्ड कर लिया है जो दुनिया में किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है। वो दुनिया के पहले ऐसे यूट्यूबर बन गए हैं जिनके चैनल मेंबर्स का आंकड़ा 1 मिलियन के पार पहुंच गया है। गूगल इंडिया ने समय रैना की इस उपलब्धि का जश्न मनाया है। उन्होंने समय रैना के लिए एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उनकी अचीवमेंट्स को लेकर बात की गई है।

गूगल इंडिया ने की समय रैना की तारीफ? इस अचीवमेंट पर गूगल इंडिया ने अपने कॉमेडियन की तारीफ की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा- अगर आप कुछ साल पहले किसी से कहते कि देर रात शतरंज की लाइव-स्ट्रीम, मशहूर हस्तियों के बीच मुकाबले, और टैलेंट शो का बिल्कुल अलग रूप इंटरनेट के इतिहास में एक बड़ी घटना बन जाएगा, तो शायद लोग आपकी बात पर यकीन न करते। लेकिन कॉमेडियन और डिजिटल शो-रनर समय रैना ने इसे एक अलग नजरिए से देखा।

उन्होंने आगे लिखा- "समय के 10 लाख (1 मिलियन) चैनल मेंबर होने का यह आंकड़ा, भारत में इस समय चल रहे एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाता है। दर्शक अब केवल दूर से देखने वाले नहीं रह गए हैं। वे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को बहुत ही निजी और सार्थक तरीकों से सपोर्ट कर रहे हैं।"

कॉमिकस्तान 2 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए थे समय रैना समय रैना की बात करें तो वो कॉमिकस्तान 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। हालांकि, वो इस शो के विनर नहीं बन पाए थे। हालांकि, कॉमिकस्तान के बाद समय रैना ने जब अपने लाइव शोज के वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करने शुरू किए थे, उन्हें काफी पसंद किया गया था। समय रैना ने लोगों को अपनी कॉमेडी के साथ तो इम्प्रेस किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स से भी लोगों का दिल जीता।

लेटेंट सीजन 1 पर हुआ था काफी बवाल समय रैना ने मजेदार लाइव स्ट्रीम्स के साथ-साथ चेस के खेल की भी लाइव स्ट्रीमिंग कीं और देखते ही देखते समय रैना भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडियन बन गए। समय रैना जब इंडियाज गॉट लेटेंट लेकर आए तो हर किसी ने उनकी तारीफ की। यूट्यूब पर बिल्कुल अलग तरह का कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन फिर इस शो के एक केस पर काफी बवाल हुआ और शो को बंद करना पड़ा।

लेटेंट के पहले सीजन में रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट बनकर आए थे। इस दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से मां-बाप से जुड़ा एक अश्लील सवाल पूछा जिस पर जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि समय रैना और रणवीर समेत उस एपिसोड के बाकी पैनलिस्ट्स पर भी केस हुआ। समय को उनके शो के सभी एपिसोड्स डिलीट करने पड़े थे।