Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSamantha Ruth Prabhu shares first 5 wedding photos with Raj Nidimoru looking pretty in red saari
सामंथा रुथ प्रभु ने शादी के जोड़े में शेयर कीं 5 सुंदर तस्वीरें, राज निदिमोरु ने पहनाई अंगूठी

सामंथा रुथ प्रभु ने शादी के जोड़े में शेयर कीं 5 सुंदर तस्वीरें, राज निदिमोरु ने पहनाई अंगूठी

संक्षेप:

Samantha Ruth Prabhu Wedding Photos: सामंथा रुथ प्रभु के शादी के कयासों के बीच उन्होंने अपने जीवन के पल की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है।

Mon, 1 Dec 2025 02:05 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरु के साथ शादी की खबरों पर ऑफिशियल मुहर लगा दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 5 सुंदर तस्वीरें पोस्ट की हैं। इनमें वह रेड साड़ी पहने हैं और राज उन्हें अंगूठी पहना रहे हैं। सामंथा ने तस्वीरों को कोई लंबा-चौड़ा कैप्शन नहीं दिया बस 1 दिसंबर 2025 तारीख वाइट हार्ट इमोजी के साथ लिख दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईशा योग केंद्र में की शादी
बता दें कि रविवार से खबरें आ रही थीं कि सामंथा और राज सोमावर सुबह ईशा योग सेंटर में शादी करने वाले हैं। उनके करीबी सोर्स ने इस बात की पुष्टि की थी। अब सामंथा ने भी इस खास मौके के फोटोज शेयर कर दिए हैं।

रिपोर्ट्स हैं कि सामंथा की शादी में सिर्फ 30 लोग मौजूद थे। राज और सामंथा ने सिंपल सेरिमनीज में भगवान को साक्षी मानकर एक-दूसरे को अपनाया। वह एक तस्वीर में राज की बांह को कसकर पकड़े दिख रही हैं। एक और तस्वीर में दोनों काफी खुश दिख रहे हैं।

कब हुआ था सामंथा का तलाक
सामंथा और राज दोनों तलाकशुदा हैं। सामंथा राज के डायरेक्शन में बनी फैमिली मैन में काम कर चुकी हैं। सामंथा सीजन 2 में राजी के रोल में थी। यह सीरीज साल 2021 में आई थी। सामंथा का तलाक भी उसी साल हुआ था। राज का तलाक साल 2022 में हुआ है। वहीं राज और सामंथा की खबरें साल 2024 से आ रही हैं।

ये भी पढ़ें:सामंथा रुथ प्रभु ने फैमिली मैन डायरेक्टर राज निदिमोरु से चुपचाप कर ली शादी?
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
samantha ruth prabhu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।