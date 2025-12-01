सामंथा रुथ प्रभु ने शादी के जोड़े में शेयर कीं 5 सुंदर तस्वीरें, राज निदिमोरु ने पहनाई अंगूठी

संक्षेप: Samantha Ruth Prabhu Wedding Photos: सामंथा रुथ प्रभु के शादी के कयासों के बीच उन्होंने अपने जीवन के पल की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है।

सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरु के साथ शादी की खबरों पर ऑफिशियल मुहर लगा दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 5 सुंदर तस्वीरें पोस्ट की हैं। इनमें वह रेड साड़ी पहने हैं और राज उन्हें अंगूठी पहना रहे हैं। सामंथा ने तस्वीरों को कोई लंबा-चौड़ा कैप्शन नहीं दिया बस 1 दिसंबर 2025 तारीख वाइट हार्ट इमोजी के साथ लिख दिया है।

ईशा योग केंद्र में की शादी

बता दें कि रविवार से खबरें आ रही थीं कि सामंथा और राज सोमावर सुबह ईशा योग सेंटर में शादी करने वाले हैं। उनके करीबी सोर्स ने इस बात की पुष्टि की थी। अब सामंथा ने भी इस खास मौके के फोटोज शेयर कर दिए हैं।





रिपोर्ट्स हैं कि सामंथा की शादी में सिर्फ 30 लोग मौजूद थे। राज और सामंथा ने सिंपल सेरिमनीज में भगवान को साक्षी मानकर एक-दूसरे को अपनाया। वह एक तस्वीर में राज की बांह को कसकर पकड़े दिख रही हैं। एक और तस्वीर में दोनों काफी खुश दिख रहे हैं।