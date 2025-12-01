सामंथा रुथ प्रभु ने फैमिली मैन डायरेक्टर राज निदिमोरु से चुपचाप कर ली शादी? यहां है डिटेल

संक्षेप: सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी से जुड़ा एक अपडेट आया है। एक सोर्स का दावा है कि दोनों ने 1 दिसंबर की सुबह शादी कर ली है। इस बीच राज की एक्स वाइफ का एक इंस्टा पोस्ट भी चर्चा में है।

सामंथा प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु का नजदीकी काफी वक्त से सर्खियों में है। अब उनकी शादी की टॉक ऑफ द टाउन बनी है। एक करीबी सोर्सेज का दावा है कि दोनों पति-पत्नी बन चुके हैं और 1 दिसंबर को कोयंबटूर में ईशा योग केंद्र में शादी कर ली है। हालांकि राज और सामंथा दोनों की तरफ से इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

30 मेहमानों के बीच हो गई शादी? राज और सामंथा की शादी की खबरों पर एक सोर्स ने कन्फर्मेशन की मुहर लगाई है। एचटी सिटी को एक सोर्स ने बताया कि दोनों ने सोमवार को शादी कर ली है। सोर्स के मुताबिक, 'शादी ईशा योग केंद्र में एकदम सुबह लिंग फैरवी मंदिर में हुई। शादी में 30 मेहमान थे और सामंथा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी।'

राज की एक्स-वाइफ के पोस्ट के चर्चे रविवार को ही सामंथा और राज की शादी की अफवाहें सुर्खियों में थीं। इस बारे में रेडिट पर पोस्ट किया गया था कि दोनों शादी कर चुके हैं। वहीं राज की एक्स वाइफ श्यामली डे का एक पोस्ट चर्चा में था। श्यामली ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया था, 'डेस्पेरेट लोग, डेस्पेरेट चीजें करते हैं।' लोग इस पोस्ट पर भी खुसुर-फुसुर कर रहे थे। राज और श्यामली का तलाक साल 2022 में हो चुका है।