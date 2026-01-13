Hindustan Hindi News
सलमान खान ने लिखी थी अपनी इस फिल्म की स्टोरी, हुई थी बुरी फ्लॉप; एक्ट्रेस का करियर हुआ खराब

सलमान खान ने लिखी थी अपनी इस फिल्म की स्टोरी, हुई थी बुरी फ्लॉप; एक्ट्रेस का करियर हुआ खराब

संक्षेप:

सलमान खान के करियर की एक फिल्म ऐसी बनाई थी जिसकी स्टोरी उन्होंने कई साल पहले लिखी थी। लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर।

Jan 13, 2026 12:33 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं, कई की स्टोरीज भी खूब पसंद की गई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसकी स्टोरी खुद सलमान ने लिखी थी। फिल्म के जरिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस ने डेब्यू किया, लेकिन ये मूवी डिजास्टर साबित हुई थी।

किस फिल्म की लिखी थी सलमान ने स्क्रिप्ट

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वह है वीर। आईएमडीबी रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने इस फिल्म के बनने से 20 साल पहले स्क्रिप्ट लिख ली थी। लेकिन फिल्म चली नहीं। फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने बताया था कि सलमान उन्हें रात-रातभर कॉल करते और सीन या गानों को लेकर डिस्कस करते।

जरीन का बॉलीवुड डेब्यू

इस फिल्म के जरिए जरीन खान ने डेब्यू किया था। जब जरीन का लुक सामने आया था तो फैंस काफी हैरान हो गए थे। जरीन का कटरीना से काफी कम्पैरिजन किया गया था।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सलमान को इस फिल्म से काफी उम्मीद थी, लेकिन फिल्म चली नहीं। सैक्निक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 करोड़ के बजट में बनी वीर ने भारत में नेट 45.56 करोड़ कमाए थे। वहीं भारत में ग्रॉस 61.50 करोड़ कमाए थे।

सलमान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म

वीर, सलमान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म में से एक थी। वीर में सलमान और जरीन के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, नीना गुप्ता और सोहेल खान भी थे। वहीं अनिल शर्मा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था।

सलमान की अपकमिंग फिल्म

सलमान लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो पिछले साल रिलीज हुई थी। अब उनकी मूवी बैटल ऑफ गलवान रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज होगी। इस फिल्म में एक्टर जबरदस्त एक्शन सीन करते दिखने वाले हैं। फैंस उनकी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

