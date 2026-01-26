सलमान खान ने पोस्ट किया यह वीडियो, सुनिए आखिर में हिमेश रेशमिया के बारे में क्या कहा

संक्षेप: सलमान खान ने अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए फैंस को रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें हिमेश रेशमिया की तारीफ भी की है। सलमान ने आखिर में हिमेश के लिए एक मैसेज दिया है।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सलमान खान वीडियो में बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अगल-बगल में उनकी भान्जी (आयत शर्मा) और भान्जा (आहिल शर्मा) लेटे हुए हैं। तीनों लोग एक टैब पर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' देख रहे हैं। यह गाना देखते हुए सलमान खान के चेहरे पर मुस्कान है और उनके भान्जे-भान्जी अपने मामू को वीडियो में परफॉर्म करते देख रहे हैं। वीडियो के आखिर में सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के लिए एक मैसेज भी दिया है।

उतार चढ़ाव रहा है हिमेश-अरिजीत से रिश्ता मालूम हो कि सलमान खान और हिमेश रेशमिया के रिश्ते में काफी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। वह एक अवॉर्ड शो के बाद सिंगर अरिजीत सिंह से भी काफी नाराज थे, लेकिन अब दोनों ही आर्टिस्ट के साथ उनके रिश्ते में सुधार आया है। बिग बॉस के एक एपिसोड के दौरान सलमान खान ने खुद माना था कि अरिजीत सिंह के साथ उनकी कुछ गलतफहमी थी और वह गलतफहमी उनकी (सलमान की) ही तरफ से रही थी। वहीं हिमेश रेशमिया के साथ भी सलमान खान का रिश्ता पहले की तुलना में अब काफी सुधर चुका है और मातृभूमि सॉन्ग का म्यूजिक पॉप स्टार हिमेश रेशमिया ने ही दिया है। इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोशाल ने।

वीडियो के आखिर में की हिमेश की तारीफ वीडियो के आखिर में सलमान खान अपने पुराने दोस्त हिमेश रेशमिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हिमेश अच्छा काम किया है दोस्त। क्या गजब का मेलोडियस म्यूजिक तैयार किया है। सलमान खान का हिमेश रेशमिया की तारीफ करना फैंस ने नोटिस किया और कमेंट बॉक्स में उनके एक दिलदाल एक्टर होने की तारीफ की है। बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें सलमान खान एक आर्मी पर्सन का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है।