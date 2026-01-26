Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan Wishes His Fans Happy Republic Day with Maatrubhumi Song Praised Himesh Reshammiya
सलमान खान ने पोस्ट किया यह वीडियो, सुनिए आखिर में हिमेश रेशमिया के बारे में क्या कहा

सलमान खान ने पोस्ट किया यह वीडियो, सुनिए आखिर में हिमेश रेशमिया के बारे में क्या कहा

संक्षेप:

सलमान खान ने अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए फैंस को रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें हिमेश रेशमिया की तारीफ भी की है। सलमान ने आखिर में हिमेश के लिए एक मैसेज दिया है।

Jan 26, 2026 07:19 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सलमान खान वीडियो में बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अगल-बगल में उनकी भान्जी (आयत शर्मा) और भान्जा (आहिल शर्मा) लेटे हुए हैं। तीनों लोग एक टैब पर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' देख रहे हैं। यह गाना देखते हुए सलमान खान के चेहरे पर मुस्कान है और उनके भान्जे-भान्जी अपने मामू को वीडियो में परफॉर्म करते देख रहे हैं। वीडियो के आखिर में सलमान खान ने हिमेश रेशमिया के लिए एक मैसेज भी दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उतार चढ़ाव रहा है हिमेश-अरिजीत से रिश्ता

मालूम हो कि सलमान खान और हिमेश रेशमिया के रिश्ते में काफी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। वह एक अवॉर्ड शो के बाद सिंगर अरिजीत सिंह से भी काफी नाराज थे, लेकिन अब दोनों ही आर्टिस्ट के साथ उनके रिश्ते में सुधार आया है। बिग बॉस के एक एपिसोड के दौरान सलमान खान ने खुद माना था कि अरिजीत सिंह के साथ उनकी कुछ गलतफहमी थी और वह गलतफहमी उनकी (सलमान की) ही तरफ से रही थी। वहीं हिमेश रेशमिया के साथ भी सलमान खान का रिश्ता पहले की तुलना में अब काफी सुधर चुका है और मातृभूमि सॉन्ग का म्यूजिक पॉप स्टार हिमेश रेशमिया ने ही दिया है। इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोशाल ने।

वीडियो के आखिर में की हिमेश की तारीफ

वीडियो के आखिर में सलमान खान अपने पुराने दोस्त हिमेश रेशमिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हिमेश अच्छा काम किया है दोस्त। क्या गजब का मेलोडियस म्यूजिक तैयार किया है। सलमान खान का हिमेश रेशमिया की तारीफ करना फैंस ने नोटिस किया और कमेंट बॉक्स में उनके एक दिलदाल एक्टर होने की तारीफ की है। बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें सलमान खान एक आर्मी पर्सन का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है।

फैंस को फिल्म के ट्रेलर का है इंतजार

फिल्म बैटल ऑफ गलवान सिनेमाघरों में इसी साल अप्रैल में रिलीज होने जा रही है। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का टीजर वीडियो पहले ही रिलीज किया जा चुका है और अब दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार है। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है, लेकिन क्या यह उस बज को बिजनेस में ट्रांसलेट कर पाएगी? इस सवाल का जवाब भी हमें जल्द ही मिल जाएगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।