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सलमान खान SVC 63 में होगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, मुंबई में बनाया ग्रैंड सेट, राहुल देव से होगी टक्कर

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान की फिल्म SVC 63 में जबरदस्त एक्शन सीन होने वाले हैं। मुंबई में इसका एक ग्रैंड सेट लगाया गया है जिसमें नयनतारा भी शूट करने पहुंचेगी। इस फिल्म में राहुल देव भी नजर आने वाले हैं।

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सलमान खान SVC 63 में होगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस

सलमान खान इस समय साउथ के नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की फिल्म SVC 63 में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में एक्टर एकदम अलग अवतार में नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सलमान ने अपना वजन घटाया और लुक को बदल लिया। फिल्म में जबरदस्त एक्शन दिखने वाला है। अब ताजा रिपोर्ट की मानें इस फिल्म के एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के लिए मुंबई में ग्रैंड सेट बनाया गया है। सलमान जल्द इस सेट पर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे।

सलमान खान करेंगे एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स मुंबई में फिल्म का एक ग्रैंड सेट लगाने वाले हैं। ये सेट एक्शन सीक्वेंस के लिए अगले 6 हफ्तों के लिए लगाया जाएगा। पहले ये ग्रैंड सेट हैदराबाद में लगाया जाना था, लेकिन बाद में मुंबई की गोरेगांव की लोकेशन को फाइनल किया गया। इस सीक्वेंस के लिए भारी क्राउड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सीक्वेंस के लिए 100 जूनियर आर्टिस्ट को फाइनल किया गया। 6 अगुस्त से फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग इसी सेट पर शुरू होने वाली है।

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सलमान खान SVC 63 में होगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, मुंबई में बनाया ग्रैंड सेट
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सलमान खान की फिल्म का म्यूजिक होगा धांसू

खास बात ये है कि इस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए नयनतारा भी आने वाली है। हाल में एक्टर राहुल देव भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल फिल्म के बड़े विलेन के किरदार में नजर आएंगे। मुंबई शेड्यूल में राहुल भी शूटिंग करते नजर आएंगे। मेकर्स इस अक्टूबर 2026 तक फिल्म की शूटिंग खत्म करने की कोशिश में हैं। फिल्म के म्यूजिक के लिए मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र और थामन को चुना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म का म्यूजिक धांसू होने वाला है। और सलमान खान अपने पिछले सभी अवतारों से ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स सलमान खान की सी फिल्म को ईद 2027 पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द रिलीज का एलान किया जा सकता है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज

बता दें, सलमान खान की फिल्म मातृभूमि भी रिलीज डेट के इंतजार में है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले इसके कुछ सीन को दोबारा से शूट किया गया। फिल्म गलवान वैली के एक युद्ध पर बेस्ड है। ऑडियंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है ये फिल्म इस साल दिवाली से पहले दस्तक दे सकती है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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