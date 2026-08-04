सलमान खान SVC 63 में होगा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, मुंबई में बनाया ग्रैंड सेट, राहुल देव से होगी टक्कर
सलमान खान की फिल्म SVC 63 में जबरदस्त एक्शन सीन होने वाले हैं। मुंबई में इसका एक ग्रैंड सेट लगाया गया है जिसमें नयनतारा भी शूट करने पहुंचेगी। इस फिल्म में राहुल देव भी नजर आने वाले हैं।
सलमान खान इस समय साउथ के नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की फिल्म SVC 63 में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में एक्टर एकदम अलग अवतार में नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सलमान ने अपना वजन घटाया और लुक को बदल लिया। फिल्म में जबरदस्त एक्शन दिखने वाला है। अब ताजा रिपोर्ट की मानें इस फिल्म के एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के लिए मुंबई में ग्रैंड सेट बनाया गया है। सलमान जल्द इस सेट पर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे।
सलमान खान करेंगे एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग
मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स मुंबई में फिल्म का एक ग्रैंड सेट लगाने वाले हैं। ये सेट एक्शन सीक्वेंस के लिए अगले 6 हफ्तों के लिए लगाया जाएगा। पहले ये ग्रैंड सेट हैदराबाद में लगाया जाना था, लेकिन बाद में मुंबई की गोरेगांव की लोकेशन को फाइनल किया गया। इस सीक्वेंस के लिए भारी क्राउड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सीक्वेंस के लिए 100 जूनियर आर्टिस्ट को फाइनल किया गया। 6 अगुस्त से फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग इसी सेट पर शुरू होने वाली है।
सलमान खान की फिल्म का म्यूजिक होगा धांसू
खास बात ये है कि इस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए नयनतारा भी आने वाली है। हाल में एक्टर राहुल देव भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल फिल्म के बड़े विलेन के किरदार में नजर आएंगे। मुंबई शेड्यूल में राहुल भी शूटिंग करते नजर आएंगे। मेकर्स इस अक्टूबर 2026 तक फिल्म की शूटिंग खत्म करने की कोशिश में हैं। फिल्म के म्यूजिक के लिए मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र और थामन को चुना गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म का म्यूजिक धांसू होने वाला है। और सलमान खान अपने पिछले सभी अवतारों से ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स सलमान खान की सी फिल्म को ईद 2027 पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द रिलीज का एलान किया जा सकता है।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज
बता दें, सलमान खान की फिल्म मातृभूमि भी रिलीज डेट के इंतजार में है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले इसके कुछ सीन को दोबारा से शूट किया गया। फिल्म गलवान वैली के एक युद्ध पर बेस्ड है। ऑडियंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है ये फिल्म इस साल दिवाली से पहले दस्तक दे सकती है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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