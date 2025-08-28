Salman Khan Welcome Bappa And Celebrate Ganesh Chaturthi With Family सलमान खान ने किया बप्पा का स्वागत, परिवार के साथ धूम-धाम से मनाई गणेश चतुर्थी, Bollywood Hindi News - Hindustan
सलमान खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जहां वह पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी ने काफी धूम-धाम से बप्पा का स्वागत किया और वीडियो पर सभी काफी प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:04 AM
सलमान खान हर साल गणेश चतुर्थी परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब इस साल भी सलमान ने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया है जहां सलमान के पैरेंट्स भाई, दोनों बहनें और उनका परिवार और उनके दोस्त भी अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं।

वीडियो वायरल

सलमान ने दरअसल, खुद वीडियो शेयर किया है जिसकी शुरुआत होती है गणपति बप्पा से जिन्हें काफी खूबसूरती से सजाया है। पहले सलमान की मां सलमा और पिता सलीम खान आरती करते हैं साथ में। इसके बाद सोहेल खान आरती करते हैं। इसके बाद सलमान खान आरती करते हैं फिर अरबाज, बहन अलवीरा और छोटी बहन अर्पिता आरती करते हैं।

सलमान के भांजे और भांजी इस दौरान नजर आ रहे हैं और सबके चेहरे पर गणपति बप्पा के आने की खुशी नजर आ रही है। रितेश देशमुख भी पत्नी जेनेलिया और बच्चों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने साथ में आरती की।

प्रोफेशनल लाइफ

सलमान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं। फिल्म से काफी उम्मीद थी, लेकिन उतनी चली नहीं। अब वह बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं। इसमें वह इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। यह 2020 में भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई झड़पों पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान खूब एक्शन करते नजर आने वाले हैं।

वहीं फिलहाल वह बिग बॉस शो में नजर आ रहे हैं। शो को लेकर सलमान ने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं काफी साल से बिग बॉस का हिस्सा रहा हूं और जैसा हम सबको पता है बिग बॉस हर साल अपने गेम को रीइन्वेंट करता है और इस बार घरवालों की सरकार है।

Salman Khan Ganesh Chaturthi

