मुन्नी बदनाम गाने में मलाइका के कपड़ो से खुश नहीं थे सलमान खान, अरबाज नहीं चाहते थे पत्नी हो आइटम गर्ल

सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल में बताया था कि फिल्म मुन्नी बदनाम के लिए सलमान और अरबाज मलाइका को लेकर खुश नहीं थे। डायरेक्टर ने खान परिवार को रूढ़िवादी बताया।

सलमान खान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक दबंग को 15 साल पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म में एक्टर ने चुलबुल बी[पांडे का यादगार किरदार निभाया था। इसी फिल्म में सलमान और उस समय उनके भाई अरबाज की पत्नी रही मलाइका अरोड़ा के साथ उनका गाना ‘मुन्नी बदनाम हुई’ भी था। बाद में ये गाना जबरदस्त हिट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं अरबाज अपनी पत्नी को इस तरह के गाने में नहीं देखना चाहते थे। इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने बात की है।

सलमान को नहीं पसंद थे कपड़े अभिनव कश्यप ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई के लिए कहा, “अरबाज मलाइका के इस गाने में काम करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें यह बात पसंद नहीं थी कि उनकी पत्नी को 'आइटम गर्ल' कहा जाएगा। अरबाज और सलमान, चाहे कुछ भी कहें, असल में बहुत रूढ़िवादी मुसलमान हैं। मलाइका के पहनावे को लेकर भी सलमान से मतभेद थे। वे अपनी महिलाओं को ढके-छिपे रखना चाहते हैं। इसलिए, वे नहीं चाहते थे कि मलाइका आइटम सॉन्ग करें।”

मलाइका को बताया मजबूत महिला डायरेक्टर ने आगे कहा, "लेकिन मलाइका एक मजबूत और स्वतंत्र महिला हैं, वह अपनी पसंद खुद तय करती हैं। जब उन्हें यह ऑफर दिया गया, तो उन्होंने हां कर दिया। अरबाज को राजी होने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने अरबाज से कहा कि इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है, बस डांस है, और गाने में पूरा परिवार है, आपको किस बात का डर है? और जाहिर है, उस गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।"