भाई अरबाज और शूरा की बेटी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, मुस्कुराहट के साथ पैपराजी को किया थैंक्यू

अरबाज खान और शूरा खान के घर बेटी का जन्म हुआ है। इस खुशी के पल में सलमान खान भी अपनी नन्ही भतीजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। भतीजी से मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है।

हाल में खान परिवार में खुशियों ने दस्तक दी है। अरबाज खान और शूरा खान एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। घर में बेटी के जन्म से दोनों परिवार में खुशियां मनाई जा रही है। परिवार के सदस्य नई मां शूरा खान से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब सलमान खान भी भतीजी के जन्म पर शूरा और अरबाज को बधाई देने हॉस्पिटल पहुंचे। एक्टर ने अपनी नन्हीं भतीजी को भी खूब प्यार दुलार दिया। सलमान खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर देखा गया। एक्टर के चेहरे पर एक बार फिर ताऊ बनने की खुशी देखी जा सकती है।

नन्ही भतीजी से मिलने पहुंचे सलमान सलमान खान ने शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया था और 6 अक्टूबर की रात सलमान खान नन्हीं भतीजी से मिलने जा पहुंचे। हॉस्पिटल के बाहर सलमान को खुश देखा गया। उन्होंने हाथ उठाकर पैपराजी को शुक्रिया किया। सलमान से पहले अरबाज के बेटे अरहान और छोटे भाई सोहेल खान भी हॉस्पिटल पहुंचे थे।परिवार में आई इस नन्ही परी के आने से सभी बेहद खुश हैं।