Feb 25, 2026 11:57 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार रात को सलमान, पिता सलीम से मिलने अस्पताल गए जिसका वीडियो सामने आया है।

सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे सलमान खान, पिता के जल्द ठीक होने की कर रहे दुआ

सलीम खान को अस्पताल में भर्ती हुए 1 हफ्ते का समय हो गया है। अब बुधवार रात को सलमान खान, लीलावती अस्पताल में गए जहां उनके पिता भर्ती हैं। सलमान अपनी गाड़ी से अस्पताल में जाते दिखे। हालांकि उनकी झलक नहीं दिखी क्योंकि गाड़ी को ब्लैक शेड से कवर किया हुआ था।

आमिर भी पहुंचे थे मिलने

वहीं सलमान से पहले आमिर खान, लीलावती अस्पताल गए थे सलीम का हालचाल लेने। वहीं इसके बाद आमिर एक इवेंट में गए जहां उन्होंने बताया कि वह सलीम से तो नहीं मिले, लेकिन परिवार वालों से मिले। सब मिलकर सलीम के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

डेजी ने बताया था सलीम का हेल्थ अपडेट

वहीं इससे पहले डेजी शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह सलीम खान से तो नहीं मिलीं, लेकिन सलमान के साथ वह टच में हैं और अब सलीम खान की हालत पहले से बेहतर है। वह भी सलीम के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं।

कई सेलेब्स पहुंचे हैं सलीम से मिलने

बता दें कि सलीम खान से अस्पताल में मिलने अब तक कई सेलेब्स गए हैं जैसे संजय दत्त, आमिर खान, रमेश तौरानी, रितेश देशमुख। वहीं कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सलीम के जल्द ठीक होने के लिए दुआ मांगी।

डॉक्टर ने दिया था अपडेट

वैसे जब सलीम खान अस्पताल में भर्ती हुए थे तब अस्पताल के एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि सलीम को जब अस्पताल लेकर आए थे तब उन्हें झटके पड़ रहे थे और उनका बीपी भी हाई था। इस वजह से उन्हें वेन्टिलेटर पर रखा गया था ताकि उन्हें और दिक्कत ना हो।

सलमान हुए थे नाराज

इसके बाद रिपोर्ट आई थी कि डॉक्टर के ऐसे पब्लिकली स्टेटमेंट देने से सलमान नाखुश थे। वह नहीं चाहते थे कि डॉक्टर इस पर्सनल मैटर को पब्लिकली बताएं वो भी बिना उनकी परमिशन से।

अभी सब सलीम के जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज होने और उनके ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा सब चाहते हैं कि खान परिवार की तरफ से स्टेटमेंट के जरिए सलीम खान का हेल्थ अपडेट दिया जाए।

वहीं खान परिवार भी इस वक्त काफी परेशानी में है और परिवार का हर शख्स उनसे मिलने अस्पताल जाता है। सलीम के सभी बच्चे अरबाज, सलमान, सोहेल, अलवीरा और अर्पिता तो जाते ही हैं अस्पताल। अरबाज की पत्नी जो कुछ समय पहले मां बनी हैं, वह भी अस्पताल गई थीं। वहीं सोहेल की एक्स वाइफ भी सलीम से मिलने अस्पताल गई थीं।

