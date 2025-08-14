जब देर रात सड़कों पर भिखारी खोजते थे सलमान खान, आयशा जुल्का ने बताई थी दिलचस्प वजह

सलमान खान के बड़े दिल के किस्से आपने अक्सर सुने होंगे। उनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी। हालांकि उनके साथ काम करने वाले उन्हें बहुत मानते हैं। आयशा जुल्का ने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था जो काफी दिलचस्प है।

सलमान खान को उनके चाहने वाले दिलदार खान भी बोलते हैं। वह चैरिटी करते रहते हैं। लोगों की मदद करने के कई किस्से पहले खबरों में आ चुके हैं। सलमान के साथ काम करने वाले भी उनकी तारीफ करते रहते हैं। आयशा जुल्का ने सलमान के साथ 1991 में कुर्बान फिल्म में काम किया था। उस वक्त आयशा जुल्का ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो वाकई काबिलेतारीफ था।

शूट का खाना इकट्ठा करते थे सलमान

सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट 2007 में बताया लेकिन वह इससे पहले भी चैरिटी करते रहते थे। यह बात आयशा जुल्का ने मिड-डे के साथ बातचीत में बताई थी। आयशा ने बताया था, 'मुझे सलमान बहुत पसंद हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी हमारा शूट खत्म होता था और हम घर जा रहे होते थे तो सलमान वहां बचा खाना बटोरने लगते थे।'

खाना बांटते थे सलमान आयशा ने आगे बताया, 'भले ही कितनी रात हो जाए सलमान भीख मांगने वालों और जरूरतमंदों की तलाश करते थे। वे लोग सड़क पर सो रहे होते थे।' सलमान उन भिखारियों को जगाते या कोई दिख जाता तो गाड़ी से निकलकर उन्हें खाना देते थे। आयशा बोलीं, 'मुझे लगता है कि वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बढ़िया एक्टर हैं इसमें कोई शक नहीं।'