salman khan used to search beggars on road for this heart touching reason Ayesha jhulka told in old interview

जब देर रात सड़कों पर भिखारी खोजते थे सलमान खान, आयशा जुल्का ने बताई थी दिलचस्प वजह

सलमान खान के बड़े दिल के किस्से आपने अक्सर सुने होंगे। उनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी। हालांकि उनके साथ काम करने वाले उन्हें बहुत मानते हैं। आयशा जुल्का ने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था जो काफी दिलचस्प है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:02 PM
सलमान खान को उनके चाहने वाले दिलदार खान भी बोलते हैं। वह चैरिटी करते रहते हैं। लोगों की मदद करने के कई किस्से पहले खबरों में आ चुके हैं। सलमान के साथ काम करने वाले भी उनकी तारीफ करते रहते हैं। आयशा जुल्का ने सलमान के साथ 1991 में कुर्बान फिल्म में काम किया था। उस वक्त आयशा जुल्का ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो वाकई काबिलेतारीफ था।

शूट का खाना इकट्ठा करते थे सलमान

सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट 2007 में बताया लेकिन वह इससे पहले भी चैरिटी करते रहते थे। यह बात आयशा जुल्का ने मिड-डे के साथ बातचीत में बताई थी। आयशा ने बताया था, 'मुझे सलमान बहुत पसंद हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी हमारा शूट खत्म होता था और हम घर जा रहे होते थे तो सलमान वहां बचा खाना बटोरने लगते थे।'

खाना बांटते थे सलमान

आयशा ने आगे बताया, 'भले ही कितनी रात हो जाए सलमान भीख मांगने वालों और जरूरतमंदों की तलाश करते थे। वे लोग सड़क पर सो रहे होते थे।' सलमान उन भिखारियों को जगाते या कोई दिख जाता तो गाड़ी से निकलकर उन्हें खाना देते थे। आयशा बोलीं, 'मुझे लगता है कि वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बढ़िया एक्टर हैं इसमें कोई शक नहीं।'

सलमान ने बचाई थी आयशा

आयशा जुल्का ने बताया था कि कुर्बान फिल्म की शूटिंग में सलमान ने उनकी जान भी बचाई थी। आयशा एक गाने की शूटिंग कर रही थीं। शूट रेलवे ट्रैक पर हो रहा था। यूनिट को बताया गया था कि ट्रेन अभी नहीं चलेगी। ट्रेन अचानक चल दी और गाना बजने की वजह से आयशा जुल्का को सुनाई नहीं दिया। सलमान खान ने देख लिया और जोर से आयशा को खींचा तभी ट्रेन निकल गई। आयशा जुल्का ने बताया था कि सलमान ने उन्हें इतनी जोर से खींचा था कि लगा जैसे वह हवा में उड़ गई हैं।

