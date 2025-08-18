लेट पहुंचते थे सलमान खान, रात में शूट करने पड़े दिन वाले सीन, सिकंदर के डायरेक्टर ने बताया अपना दुख

सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। अब डायरेक्टर एआर मुर्गोदास ने बताया है कि सलमान की वजह से उन्हें शूट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। तकरीबन 200 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाई। फिल्म के निर्देशक एआर मुर्गोदास ने इस मूवी को एक बयान में सलमान खान की कमबैक मूवी बताया था। 'हॉलिडे' और 'गजनी' जैसी फिल्में बना चुके मुर्गोदास ने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें फिल्म शूट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सलमान सेट पर लेट पहुंचा करते थे।

शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते थे सलमान मुर्गोदास ने कहा कि एक सुपरस्टार के साथ फिल्म शूट करना बहुत मुश्किल है, सलमान के लेट आने की आदत के चलते उन्हें जो सीन दिन में शूट करने थे, वो भी उन्हें रात में फिल्माने पड़े। मुर्गोदास ने बताया कि कैसे स्टार्स का शेड्यूल बाकी एक्टर्स के लिए दिक्कत बन जाता है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "स्टार्स के साथ शूट करना आसान नहीं है। हमें दिन वाले सीन भी रात में शूट करने पड़े, क्योंकि वो (सलमान) सेट पर ही रात 8 बजे के बाद पहुंचते थे। हम वो लोग हैं जो सुबह जल्दी शूटिंग शुरू कर देते हैं।"