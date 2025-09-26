तेरे नाम के सेट पर रोते थे सलमान खान; 'वो कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से...'

साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हेडलाइन्स में आया था। इसके बाद, साल 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आई। सलमान खान फिल्म के सेट पर रोते थे। ये बात उनकी फिल्म के गाने लिखने वाले समीर अंजान ने बताई।

बॉलीवुड के तमाम हिट गाने लिखने वाले समीर अंजान ने सलमान खान, गोविंदा, शाहिद कपूर और करीना कपूर जैसे कई सितारों की फिल्मों में गाने लिखे हैं। समीर अंजान को फिल्म तेरे नाम के गाने लिखने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने तेरे नाम टाइटल ट्रैक के बारे में बात करते हुए बताया कि इस गाने को शूट करने से पहले सलमान सेट पर वो गाना गाते थे और रोते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त सलमान खान का ऐश्वर्या से ब्रेकअप हुआ था और उनके जख्म ताजा थे।

तेरे नाम से पहले रोते थे सलमान खान शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान उन्होंने तेरे नाम टाइटल ट्रैक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “टाइटल ट्रैक उन्हें ध्यान में रखकर नहीं लिखवाया गया था। वो लिखवाया गया था, उनकी जो असली कहानी टूटी थी ऐश्वर्या राय से…और वो गाना शॉट देने से पहले वो हिमेश रेशमिया को बुलाते थे और गाते थे और रोते थे।”

हिमेश को बुलाकर सुनते थे गाना समीर ने बताया, "वो हिमेश को बुलाते थे और कहते थे कि ये गाना मुझे सुना…क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। उनको लगा ये गाना वहां तक पहुंचा चाहिए, ये मेरा दर्द है।"