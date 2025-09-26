Salman Khan Used to cry on Tere Naam Set Duet to breakup with Aishwarya Rai reveals lyricist sameer anjaan तेरे नाम के सेट पर रोते थे सलमान खान; 'वो कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से...', Bollywood Hindi News - Hindustan
तेरे नाम के सेट पर रोते थे सलमान खान; 'वो कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से...'

साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हेडलाइन्स में आया था। इसके बाद, साल 2003 में सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आई। सलमान खान फिल्म के सेट पर रोते थे। ये बात उनकी फिल्म के गाने लिखने वाले समीर अंजान ने बताई। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:00 PM
बॉलीवुड के तमाम हिट गाने लिखने वाले समीर अंजान ने सलमान खान, गोविंदा, शाहिद कपूर और करीना कपूर जैसे कई सितारों की फिल्मों में गाने लिखे हैं। समीर अंजान को फिल्म तेरे नाम के गाने लिखने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने तेरे नाम टाइटल ट्रैक के बारे में बात करते हुए बताया कि इस गाने को शूट करने से पहले सलमान सेट पर वो गाना गाते थे और रोते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त सलमान खान का ऐश्वर्या से ब्रेकअप हुआ था और उनके जख्म ताजा थे।

तेरे नाम से पहले रोते थे सलमान खान

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान उन्होंने तेरे नाम टाइटल ट्रैक के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “टाइटल ट्रैक उन्हें ध्यान में रखकर नहीं लिखवाया गया था। वो लिखवाया गया था, उनकी जो असली कहानी टूटी थी ऐश्वर्या राय से…और वो गाना शॉट देने से पहले वो हिमेश रेशमिया को बुलाते थे और गाते थे और रोते थे।”

हिमेश को बुलाकर सुनते थे गाना

समीर ने बताया, "वो हिमेश को बुलाते थे और कहते थे कि ये गाना मुझे सुना…क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। उनको लगा ये गाना वहां तक पहुंचा चाहिए, ये मेरा दर्द है।"

तेरे नाम की बात करें तो ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कंपोजर हिमेश रेशमिया थे। वहीं, गानों को आवाज दी थी उदित नारायण और अलका यागनिक ने। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला नजर आई थीं। फिल्म से सलमान खान का हेयरस्टार उस वक्त आम लोगों के जीवन में चलन में आया था। कई लड़के उसी हेयरस्टाइल में अपने बाल बनाते थे।

