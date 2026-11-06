सलमान खान की ‘मातृभूमि’ इसी महीने होगी रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म इसी साल और इसी महीने रिलीज होगी।
सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi) लंबे इंतजार के बाद नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। सामने आई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि आज मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा और इसी दौरान इसकी रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
किस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी ‘मातृभूमि’?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ इसी सील 20 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अगर ऐसा होता है तो सलमान की ‘मातृभूमि’ को रणबीर कपूर की ‘रामायण’ और श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ (4 दिसंबर) से कॉम्पिटिशन मिल सकता है।
क्या है ‘मातृभूमि’ की कहानी?
फिल्म ‘मातृभूमि’ की कहानी जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। फिल्म में सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और गलवान झड़प में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं, जबकि विजय राज कहानी सुनाते नजर आएंगे।
अब तक क्यों रिलीज नहीं हुई ‘मातृभूमि’?
शुरुआत में फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था और इसे अप्रैल में रिलीज करने की योजना थी। हालांकि, कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग के चलते फिल्म की रिलीज टाल दी गई। सलमान खान चाहते थे कि फिल्म केवल युद्ध और देशभक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें परिवार और भावनाओं को भी जगह मिले। निर्देशक अपूर्वा लाखिया के मुताबिक, फिल्म में अब सिर्फ सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं दिखाई गई है, बल्कि युद्ध के दौरान इंसानियत, बलिदान और परिवारों को होने वाले नुकसान पर भी ध्यान दिया गया है। इसी वजह से फिल्म का नाम बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया।
बदली गई फिल्म की कहानी
पहले फिल्म को शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब ‘इंडियाज मोस्ट फियरलेस’ पर आधारित बताया जा रहा था। लेकिन कहानी में बदलाव होने के बाद दोनों लेखकों ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया। उनका कहना है कि अब फिल्म की कहानी किताब में बताई गई घटना से काफी अलग हो चुकी है।
यहां देखिए फिल्म ‘मातृभूमि’ का टीजर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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