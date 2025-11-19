Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsalman khan took break for parents salim salma khan 61th wedding anniversary, sonakshi sinha spotted
सलीम-सलमा की 61वीं सालगिरह पर एक साथ आया खान परिवार, सोनाक्षी सिन्हा बनीं मेहमान

सलीम-सलमा की 61वीं सालगिरह पर एक साथ आया खान परिवार, सोनाक्षी सिन्हा बनीं मेहमान

संक्षेप: बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने हाल में अपनी शादी की 61वीं सालगिरह मनाई है। इस मौके पर उनके तीनों बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल खान साथ दिखे।

Wed, 19 Nov 2025 09:22 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के खान परिवार में अक्सर जश्न का माहौल देखा जाता है। पिछले दिनों अरबाज खान और शूरा खान की बेटी के जन्म का जश्न मनाया गया था। और अब सलीम खान और सलमा खान की 61वीं शादी की सालगिरह के लिए परिवार और खास दोस्त एक साथ आए है। इसी दिन अर्पिता खान और आयुष शर्मा ने भी अपनी 11 वी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। सोशल मीडिया पर इस जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। सोनाक्षी सिन्हा समेत इंडस्ट्री से ये खास लोग इस जश्न में शामिल हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सालगिरह का जश्न

अर्पिता खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है सलीम-सलमा और अर्पिता-आयुष के नाम वाले दो केक रखे हुए हैं। अगले वीडियो में दोनों कपल इस के को काटते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, शूरा खान अलविरा खान, अतुल अग्निहोत्री, अलीजे, सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं।

सलीम और सलमा की लव स्टोरी

बता दें, सलीम खान और सुशीला चरक यानी सलमा खान ने साल 1964 में लव मैरिज की थी। सलमा, सलीम से शादी के लिए अपने परिवार के खिलाफ गई थीं। इस शादी से दोनों के चार बच्चे हुए, सलमान, अलवीरा, अरबाज और सोहेल। इस शादी के 61 साल पूरे हो चुके हैं। बाद में सलीम खान की मुलाकात हेलेन से हुई। दोनों में प्यार हुआ और सलीम खान ने 1981 में हेलन से दूसरी शादी कर ली।

अर्पिता और आयुष की शादी

दूसरी तरफ अर्पिता खान ने आयुष शर्मा से इसी दिन साल 2014 में शादी की थी। शादी के बाद अर्पिता ने बेटे आहिल और बेटी आयत को जन्म दिया था। इस शादी को 11 साल पूरे हो चुके हैं। अर्पिता ने बताया था कि शादी के इतने साला बाद भी उनकी मां हर रोज घर से बना हुआ खाना उनके लिए भेजती हैं। अर्पिता अपने दोनों भाईयों के बेहद करीब हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Salman Khan salim khan arbaaz khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।