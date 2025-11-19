सलीम-सलमा की 61वीं सालगिरह पर एक साथ आया खान परिवार, सोनाक्षी सिन्हा बनीं मेहमान

संक्षेप: बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने हाल में अपनी शादी की 61वीं सालगिरह मनाई है। इस मौके पर उनके तीनों बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल खान साथ दिखे।

बॉलीवुड के खान परिवार में अक्सर जश्न का माहौल देखा जाता है। पिछले दिनों अरबाज खान और शूरा खान की बेटी के जन्म का जश्न मनाया गया था। और अब सलीम खान और सलमा खान की 61वीं शादी की सालगिरह के लिए परिवार और खास दोस्त एक साथ आए है। इसी दिन अर्पिता खान और आयुष शर्मा ने भी अपनी 11 वी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। सोशल मीडिया पर इस जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। सोनाक्षी सिन्हा समेत इंडस्ट्री से ये खास लोग इस जश्न में शामिल हुए थे।

सालगिरह का जश्न अर्पिता खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है सलीम-सलमा और अर्पिता-आयुष के नाम वाले दो केक रखे हुए हैं। अगले वीडियो में दोनों कपल इस के को काटते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, शूरा खान अलविरा खान, अतुल अग्निहोत्री, अलीजे, सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं।

सलीम और सलमा की लव स्टोरी बता दें, सलीम खान और सुशीला चरक यानी सलमा खान ने साल 1964 में लव मैरिज की थी। सलमा, सलीम से शादी के लिए अपने परिवार के खिलाफ गई थीं। इस शादी से दोनों के चार बच्चे हुए, सलमान, अलवीरा, अरबाज और सोहेल। इस शादी के 61 साल पूरे हो चुके हैं। बाद में सलीम खान की मुलाकात हेलेन से हुई। दोनों में प्यार हुआ और सलीम खान ने 1981 में हेलन से दूसरी शादी कर ली।