बॉलीवुड सितारे जिन्होंने खुद लिखी अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट, सलमान खान को तो उठाना पड़ा था भारी नुकसान
आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी ही फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी और उसमें परफॉर्म भी किया है। जानें उनकी फिल्मों का हाल कैसा रहा।
काफी समय से एक्टर्स अलग-अलग फिल्ड में भी अपना कमाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनते हैं। लेकिन आज हम उन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है और उसमें परफॉर्म भी किया है। इनमें से कुछ की फिल्में हिट रही हैं तो कुछ की फ्लॉप हुईं। चलिए आगे जानते हैं कि किस एक्टर ने कौनसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी।
सनी देओल
सनी देओल की फिल्म घायल सुपरहिट हुई थी। उन्होंने फिर घायल वन्स अगेन के साथ कमबैक करने का प्लान बनाया है। उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म में परफॉर्म किया बल्कि इसे डायरेक्ट किया और लिखा भी। फिल्म चली नहीं थी।
सलमान खान
सलमान खान ने फिल्म वीर की स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म में सलमान का डबल रोल था। इस फिल्म के जरिए उन्होंने जरीन खान को लॉन्च किया था। जरीन जब फिल्म में दिखी थीं तो उनका कम्पैरिजन कटरीना कैफ से काफी हुआ था। उस वक्त दोनों के लुक्स काफी एक-जैसे लगते थे। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी।
अनुपम खेर
अनुपम खेर ने तन्वी द ग्रेट फिल्म जो पिछले साल रिलीज हुई थी, इसकी ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी थी बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया था और परफॉर्म भी किया था। इसे क्रिटिकली काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं।
कल्कि कोचलिन
कल्कि कोचलिन ने द गर्ल इन येलो बट्स फिल्म की सक्रिप्ट लिखी थी और इसमें परफॉर्म किया था। हालांकि इसके बाद कल्कि ने कसम खाई कि वह कभी दोबारा नहीं लिखेंगी क्योंकि फिर वह बतौर एक्टर और राइटर कन्फ्यूज हो गई थीं और उनके लिए काफी मुश्किल रहा ये प्रोसेस।
विनीत कुमार सिंह
विनीत कुमार सिंह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर हैं। विनीत ने फिल्म मुक्काबाज में काम किया था और इसकी स्क्रिप्ट विनीत ने खुद लिखी थी। विनीत ने काफी मेहनत की थी कि कोई फिल्ममेकर उनकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाए और अनुराग कश्यप ने उन भरोसा जताया और फिल्म बनाई। इसे क्रिटिकली काफी पसंद किया गया था।
कादर खान
कादर खान ने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हैं और उनमें परफॉर्म भी किया है। इस लिस्ट में मुकद्दर का सिकंदर और कुली नंबर 1 भी शामिल है।
फरहान अख्तर
फरहान अख्तर ने वैसे कई फिल्मों के डायलॉग्स ऑर स्क्रीनप्ले लिखे हैं, लेकिन जिसमें उन्होंने खुद एक्टिंग की है वो फिल्में हैं रॉक ऑन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, रॉक ऑन 2 भी इसमें शामिल है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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