सलमान खान खाली करेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट, परिवार के लिए बनवा रहे 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला
सलमान खान सालों से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री के भाईजान ने अपना घर बदलने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुूताबिक, सलमान अपने परिवार के लिए एक 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनवा रहे हैं।
मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहला चेहरा जो लोगों के जहन में आता है वो है सलमान खान का। मुंबई के बांद्रा इलाके में बने गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान अपने पिता सलीम खान और मां सलमा के साथ सालों से रह रहे हैं। कई बार लोगों ने सलमान खान की इस बात को लेकर तारीफ की कि इतना पैसा होने के बाद भी सलमान खान 1 बीएचके अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन अब सलमान खान का पता बदलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान अपने परिवार के लिए एक 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनवा रहे हैं।
गैलेक्सी अपार्टमेंट खाली करेंगे सलमान खान
सलमान खान का परिवार 1974 में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अब 52 साल बाद सलमान खान इस घर को खाली करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने 16 जून को खान परिवार को बांद्रा के चिम्बाई इलाके में एक रेजिडेंशियल टावर बनाने की मंजूरी दी है। ये नया पता गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ मीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस प्लॉट पर ये नया घर बनेंगा वो सलमान खान की मां सलमा ने साल 2011 में खरीदा था।
क्यों सलमान खान ने लिया घर बदलने का फैसला?
ये खबर सुनते ही सबके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट खाली कर रहे हैं? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार धमकियां मिलने और फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से सलमान खान ने घर बदलने का फैसला लिया है। नए बंगले में सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम किया जा सकता है।
सलमान खान की मां के नाम पर है प्लॉट
जहां सलमान खान का नया बंगला बनेगा, वो प्लॉट पहले मैरी क्लोटिल्डा बैप्टिस्टा का था। इसके बाद वो प्रॉपर्टी कई बार बेंची गई। साल 2011 में सलमान खान की मां सलमा ने ये प्रॉपर्टी खरीदी और अब इसी प्रॉपर्टी पर सलमान खान का 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनेगा। खान परिवार की तरफ से अश्वस्त किया गया है कि बंगला बनाते वक्त वहां लगे किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही, प्रोजेक्ट एरिया में उनकी तरफ से स्थानिय पेड़ लगाए जाएंगे।
1974 में गैलेक्सी अपार्टमेंट में आए थे सलीम खान
बता दें, सलीम खान अपने परिवार के साथ साल 1974 में गैलेक्सी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। धीरे-धीरे सलीम खान के बाकी परिवार के लोग अलग-अलग जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन सलमान खान अपने पिता और मां के साथ उसी घर में रहे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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