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सलमान खान खाली करेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट, परिवार के लिए बनवा रहे 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सलमान खान सालों से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री के भाईजान ने अपना घर बदलने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुूताबिक, सलमान अपने परिवार के लिए एक 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनवा रहे हैं।  

सलमान खान खाली करेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट, परिवार के लिए बनवा रहे 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला

मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट का नाम सुनते ही सबसे पहला चेहरा जो लोगों के जहन में आता है वो है सलमान खान का। मुंबई के बांद्रा इलाके में बने गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान अपने पिता सलीम खान और मां सलमा के साथ सालों से रह रहे हैं। कई बार लोगों ने सलमान खान की इस बात को लेकर तारीफ की कि इतना पैसा होने के बाद भी सलमान खान 1 बीएचके अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन अब सलमान खान का पता बदलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान अपने परिवार के लिए एक 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनवा रहे हैं।

गैलेक्सी अपार्टमेंट खाली करेंगे सलमान खान

सलमान खान का परिवार 1974 में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अब 52 साल बाद सलमान खान इस घर को खाली करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने 16 जून को खान परिवार को बांद्रा के चिम्बाई इलाके में एक रेजिडेंशियल टावर बनाने की मंजूरी दी है। ये नया पता गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ मीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस प्लॉट पर ये नया घर बनेंगा वो सलमान खान की मां सलमा ने साल 2011 में खरीदा था।

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क्यों सलमान खान ने लिया घर बदलने का फैसला?

ये खबर सुनते ही सबके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट खाली कर रहे हैं? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार धमकियां मिलने और फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से सलमान खान ने घर बदलने का फैसला लिया है। नए बंगले में सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम किया जा सकता है।

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सलमान खान की मां के नाम पर है प्लॉट

जहां सलमान खान का नया बंगला बनेगा, वो प्लॉट पहले मैरी क्लोटिल्डा बैप्टिस्टा का था। इसके बाद वो प्रॉपर्टी कई बार बेंची गई। साल 2011 में सलमान खान की मां सलमा ने ये प्रॉपर्टी खरीदी और अब इसी प्रॉपर्टी पर सलमान खान का 6 फ्लोर का सी-फेसिंग बंगला बनेगा। खान परिवार की तरफ से अश्वस्त किया गया है कि बंगला बनाते वक्त वहां लगे किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही, प्रोजेक्ट एरिया में उनकी तरफ से स्थानिय पेड़ लगाए जाएंगे।

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1974 में गैलेक्सी अपार्टमेंट में आए थे सलीम खान

बता दें, सलीम खान अपने परिवार के साथ साल 1974 में गैलेक्सी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। धीरे-धीरे सलीम खान के बाकी परिवार के लोग अलग-अलग जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन सलमान खान अपने पिता और मां के साथ उसी घर में रहे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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