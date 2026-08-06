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सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, बनवाएंगे 500 घर

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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असम में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा है। ऐसे में सलमान खान बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहारा देने के लिए 500 घर बनवाएंगे। 

Salman Khan to build 500 houses assam flood
बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घर बनवाएंगे सलमान खान

असम में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। असम में बाढ़ से मची हाहाकार के बीच सलमान खान ने प्रभावित परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बाढ़ से प्रभावित लोगों को खाना और राहत पहुंचा रही है। इस बीच खबर है कि सलमान खान अब 500 घर बनवाएंगे।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर की टीम ने नेपाली खुटी ने 220 सेमी-परमानेंट (अर्द्ध स्थायी) घर बनवाए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का पुनर्वास हमेशा से ही सलमान खान के तीन चरण वाले राहत प्लान का हिस्सा था। अब सलमान खान ने अपने राहत प्लान में तेजी लाने की कोशिश की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सलमान खान ने एक म्यूचल दोस्त के जरिए रणदीप हुड्डा से भी बात की है। बता दें, रणदीप हुड्डा ग्राउंड पर रहकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।

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सलमान खान बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनवाएंगे घर

रिपोर्ट के मुताबिक, रणदीप ने सलमान को बताया कि 'ग्लोबल सिख्स' के राहत कार्यों के तहत करीब 70 लोग साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सलमान को ये भी बताया कि उन्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। ग्लोबल सिख्स के फाउंडर अमरप्रीत सिंह ने सलमान को बताया कि वो लोग बांस और टिन से सेमी-परमानेंट घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा कि ये घर बाढ़ से सुरक्षित होंगे और एक घर की कीमत करीब 35 से 40 हजार के बीच आएगी। सलमान ने तुरंत फाउंडेशन के साथ हाथ मिला लिया और अब वो ऐसे 500 घर बनाएंगे।

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सलमान के अलावा रणदीप हुड्डा भी लगातार कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद

अमरप्रीत सिंह ने मिड डे को बताया कि सलमान खान ने उन लोगों से बात की थी और कहा था- आप फिक्र मत करो। रणदीप हुड्डा की बात करें तो लगातार बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने शिवसागर रेलवे स्टेशन के पास शरण लिए प्रभावित परिवारों को भोजन बांटा। इसी के साथ शिवसागर स्थित गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर लोगों की सलामति की दुआ भी मांगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो ग्लोबल सिख्स ऑर्गेनाजेशन के साथ सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकियों से भी आगे आकर असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को कहा।

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बता दें, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में एक्ट्रेस काफी इमोशनल नजर आ रही थीं। उन्होंने बताया था कि असम में आई बाढ़ से उनका परिवार भी प्रभावित हुआ है। एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी नानी और मौसी का घर पूरी तरह बाढ़ में डूब गया है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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