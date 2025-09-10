सलमान खान ने बाढ़ पीड़ित मदद के लिए भेजी बोट्स, पंजाब के कई गांव भी लेंगे गोद

सलमान खान ने पंजाब में बाढ़ से परेशान लोगों की मदद के लिए बोट्स भेजी हैं। इसके अलावा वह जल्द पंजाब के उन गांव को भी गोद लेंगे जो बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान हैं।

पंजाब बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए कई पंजाब स्टार्स के अलावा बॉलीवुड स्टार्स भी आगे आ रहे हैं। सोनू सूद, अक्षय कुमार के बाद अब सलमान खान ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। उन्होंने ना सिर्फ मदद के लिए बोट्स भिजवाई हैं जिससे लोगों को रेस्क्यू किया जाए बल्कि वह कुछ गांव को गोद भी ले रहे हैं।

सलमान ने भेजी बोट्स बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने 5 बोट्स भेजी हैं और इनमें से 3 बोट्स को यूज करना शुरू भी कर दिया है जिससे खाना भिजवाया जा रहा है और इससे वॉल्नटियर्स भी मदद करने के लिए हर कोने में जा सकते हैं। वहीं बाकी की 2 बोट्स को फिरोजपुर बॉर्डर में हैंडओवर कर दिया है।

गांव को गोद भी लेंगे सलमान पंजाब टूरिज्म चेयरमैन दीपक बाली ने इस बात को कन्फर्म किया है और अपडेट दिया कि फाउंडेशन कुछ गांव को गोद लेने का भी प्लान कर रहे हैं।

बिग बॉस में किया था पंजाब बाढ़ को लेकर जिक्र बता दें कि हाल ही में वीकेंड वाक वार एपिसोड के दौरान सलमान पंजाब बाढ़ के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं, हम जितना हो सके, उतना कर रहे हैं। हमने रिलीफ फंड में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। यहां तक की कई पंजाब के फेमस सिंगर्स भी पंजाब की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।