सलमान खान की ये 5 फिल्में हैं साउथ-इंग्लिश फिल्मों की रीमेक, एक तो कमल हासन मूवी, डेविड धवन हैं डायरेक्टर
सलमान खान और डेविड धवन की फिल्मों ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी ये 5 फिल्में साउथ और इंग्लिश फिल्मों की रीमेक थीं। एक तो कमल हासन की भी फिल्म है। इन रीमेक हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की।
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पिछले 35 सालों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 90 के दशक में उनकी फिल्मों का दबदबा रहा जो आज तक बना हुआ है। सलमान ने अपने स्टारडम भरे करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया। उनके नाम सुल्तान, बजरंगी भाईजान, किक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान के इस सफल करियर में कई ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें साउथ और कई अन्य भाषाओं की फिल्मों से रीमेक किया गया है। इस लिस्ट में अधिकतर डेविड धवन की भी फिल्में शामिल हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्मे थीं इंस्पायर्ड और रीमेक।
जुड़वा
1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा में एक्टर ने डबल रोल किया था। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और रम्बा लीड रोल में नजर आई थीं। सलमान की ये फिल्म 1994 में आई तेलुगू फिल्म हेलो ब्रदर की रीमेक थी। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया था।
बीवी नंबर 1
एक बार फिर फिल्म बीवी नंबर 1 में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर लीड रोल में थीं। फिल्म की दूसरी हीरोइन सुष्मिता सेन, साथ में अनिल कपूर, सैफ अली खान और तबु ने भी काम किया था। लेकिन असल में फिल्म बीवी नंबर 1 1995 में आई तमिल फिल्म साथी लीलावती की हिंदी रीमेक थी। खास बात ये है कि ओरिजिनल फिल्म में कमल हासन ने हीरो थे।
ये है जलवा
सलमान खान और अमीषा पटेल की कहानी एक पिता और उसके नाजायज बेटे पर बेस्ड थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था। असल में ये फिल्म 1981 में आई एक इंग्लिश फिल्म कार्बन कॉपी से इंस्पायर्ड थी।
मुझसे शादी करोगी
साल 2004 में आई फिल्म मुझसे शादी करोगी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार दूसरे लीड हीरो थे। फिल्म में सलमान के किरदार के गुस्से को भी दिखाया गया है। ये फिल्म असल में एक इंग्लिश फिल्म एंगर मैनेजमेंट से इंस्पायर्ड थी। एंगर मैनेजमेंट की कहानी भी गुस्से को काबू करने पर थी।
मैंने प्यार क्यों किया
सलमान खान, सोहेल खान, कटरीना कैफ और सुष्मिता सेन की फिल्म मैंने प्यार किया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था। असल में 1969 में आई एक इंग्लिश फिल्म कैक्टस फ्लावर की एडाप्टेशन थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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