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सलमान खान के इन 4 सुपरहिट सॉन्ग को पाकिस्तानी फिल्मों में किया कॉपी, आपने ‘एक मुंडा’ का ये वर्जन सुना है?

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके किरदारों के साथ पाकिस्तानियों ने उनके ये 4 गाने भी कॉपी किए हैं। क्या आपने सुने हैं सलमान खान के इन गानों का पाकिस्तानी वर्जन?

सलमान खान के इन 4 सुपरहिट सॉन्ग को पाकिस्तानी फिल्मों में किया कॉपी, आपने ‘एक मुंडा’ का ये वर्जन सुना है?

सलमान खान की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन पडोसी देश पाकिस्तान में सलमान के लिए फैंस में अलग ही दीवानगी देखी गई है। उनकी फिल्मों को देखने के लिए फैंस में क्रेज रहा है। कई पाकिस्तानी कलाकार खुलकर दबंग एक्टर के लिए अपना प्यार जाहिर कर चुकी हैं। सलमान को लेकर पाकिस्तान में ऐसा क्रेज है कि उनके कई किरदार, फिल्में वहां वायरल हुए हैं। एक्टर के कई ऐसे गाने भी बने हैं जिन्हें पाकिस्तानियों ने कॉपी कर एक नया वर्जन रिलीज किया। इन गानों को पाकिस्तान में खूब पसंद किया गया।

एक मुंडा मेरी उम्र दा

1995 में आई फिल्म करण अर्जुन इस फिल्म में सलमान खान पर एक गाना फिल्माया गया था ‘एक मुंडा मेरी उम्र दा’। इस गाने में ममता कुलकर्णी कंकरीली पहाड़ियों पर लहंगा चोली पहने डांस कर रही थीं। गाने को लता मंगेशकर ने गाया था, राजेश रोशन का म्यूजिक और इंदीवर ने इस गाने के बोल लिखे थे। लेकिन कुछ समय बाद इस सुपरहित गाने को पाकिस्तान की एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया। वो 1995 में ही पाकिस्तानी फिल्म सड़क आई थी। इस फिल्म में ये गाना इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस गाने के बोल थे 'एक सोहणा मेरी उम्र दा'। इस गाने को पाकिस्तान में भू खूब प्यार मिला।

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दिल तेरा आशिक

1993 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल तेरा आशिक रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दोनों एक्टर पर फिल्माया फिल्म का टाइटल सॉन्ग था 'दिल तेरा आशिक'। इस गाने को पाकिस्तानी फिल्म 'तू चोर मैं सिपाही' में कॉपी किया गया था। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। गाने को पाकिस्तानी सिंगर सायरा नसीम और अमीर अली ने गाया था। हालांकि, इस गाने के बोल में थोड़ा बदलाव कर इसे 'मेरे दिलबर जानी' कर दिया था।

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ओढ़नी ओढ़ के नाचूं

साल 2003 सलमान खान और भूमिका चावला की हिट फिल्म तेरे नाम में एक गाना था 'ओढ़नी'। इस गाने के म्यूजिक को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, बोल में बदलाव किया गया था। इस गाने को पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी मिली।

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मुझको राणा जी माफ़ करना

फिल्म करण अर्जुन में एक और गाना था जिसमें ममता कुलकर्णी नजर आई थीं। वो गाना था ‘मुझको राणा जी माफ करना’। ये गाना उस दौर में जबरदस्त हिट हुआ था।

लेकिन क्या आपने इस गाने का पाकिस्तानी वर्जन सुना है? साल 2000 में पाकिस्तानी सिंगर नूर जहां का एक गाना आया था 'मुझको राणा जी माफ करना आया था। ये सलमान खान की फिल्म से कॉपी किया गया था।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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