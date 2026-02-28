तेरे नाम दोबारा हुई रिलीज, जानें बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कैसा रहा हाल
सलामन खान की फिल्म तेरे नाम एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म 27 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई। आइए जानते हैं दोबारा रिलीज होने के पहले दिन कैसे रहा फिल्म का हाल।
कलसलमान खान की फिल्म तेरे नाम एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तेरे नाम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो साल 2003 में रिलीज हुई थी।फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई। पहले दिन सलमान खान की फिल्म ने लाखों में कमाई की है। आइए जानते हैं सलमान खान की फिल्म का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल।
कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पहला दिन
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान की फिल्म तेरे नाम ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख की कमाई की। सलमान की इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है।
पहली बार रिलीज के वक्त कितना हुआ था टोटल कलेक्शन
sacnilk.com के मुताबिक, सलामन खान की फिल्म तेरे नाम जब साल 2003 में रिलीज हुई थी तब फिल्म ने टोटल 15.14 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म के पहले दिन की कमाई की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1.9 करोड़ की कमाई की थी।
सतीश कौशिक ने डायरेक्ट की थी फिल्म
तेरे नाम में सलमान खान के साथ भूमिका चावला, रवि किशन और सरफराज खान जैसे कलाकार नजर आए थे। तेरे नाम के डायरेक्टर सतीश कौशक हैं।
सलमान खान की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर आधारित बताई जा रही है। सलमान इसमें कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। सलमान खान की इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
