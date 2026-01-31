फरवरी में री-रिलीज होंगी ये तीन फिल्में, बैटल ऑफ गलवान से पहले बड़े पर्दे पर छाए

संक्षेप: बैटल ऑफ गलवान से पहले सलमान खान फैंस को बड़े पर्दे पर नजर आनेवाले हैं। साल 2003 में रिलीज हुई उनकी फिल्म तेरे नाम एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सलमान खान की तेरे नाम उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है।

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। उनकी फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फैंस सलमान खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। हालांकि, बैटल ऑफ गलवान से पहले ही फैंस सलमान खान को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। सलमान खान की साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। तेरे नाम के साथ फरवरी के महीने में दो और फिल्में री-रिलीज होने जा रही हैं।

फरवरी में दोबारा रिलीज हो रहीं ये तीन फिल्में सलमान खान के साथ जो दो और फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है उनके नाम हैं- देवदास और युवा। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देवदास 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और युवा 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

शाहरुख, सलमान खान और विवेक की कौन सी फिल्में हो रहीं रिलीज? देवदास 12 जुलाई साल 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए थे। युवा की बात करें तो फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म में विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी नजर आई थीं। तेरे नाम में सलमान खान के साथ भूमिका चावला नजर आई थीं।

सलमान खान की तेरे नाम बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है। साल 2003 में ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। फिल्म का क्रेज कुछ इस तरह था कि लड़के सलमान खान की हेयरस्टाइल बनाकर घूम रहे थे। लोगों के बीच तेरे नाम हेयरकट छा गया था।