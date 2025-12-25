Hindustan Hindi News
अरबाज-शूरा की एनिवर्सरी पर पहुंचे सलमान खान, पैप्स के सामने बॉडीगार्ड शेरा से कही ऐसी बात शर्म से हुए लाल

बीते दिनों सलमान खान अपने भाई अरबाज खान और शूरा खान की मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन में पहुंऐ। इस दौरान का एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सलमान, अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ कुछ ऐसा किया, जिसके बाद वो शर्मा जाते हैं।

Dec 25, 2025 11:30 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जहां भी जाते हैं, वहां एक अलग ही माहौल बन जाता है। सलमान प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। वो चाहे कितना भी बिजी क्यों न हो, लेकिन परिवार के लिए क्वालिटी टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसे में बीते दिनों सलमान खान अपने भाई अरबाज खान और शूरा खान की मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन में पहुंऐ। इस दौरान का एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सलमान, अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ कुछ ऐसा किया, जिसके बाद वो शर्मा जाते हैं।

इस लुक में पहुंचे भाई की एनिवर्सरी

बुधवार को अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। एनिवर्सरी पार्टी में पूरा खान परिवार मौजूद था। इस दौरान सलमान पैपराजी के सामने जमकर पोज देते दिखे। पार्टी में सलमान ब्लैक टीशर्ट और जींस पहने दिखे। इस दौरान सलमान ने पैपराजी को पोज दिए। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है एक्टर अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी टीम के लोगों से हाथ मिलाया।

सलमान की इस बात से शर्मा गए शेरा

इसके बाद वो अचानक अंदर जाते-जाते पलटते हैं और फिर अपने पीछे खड़े अपने लाइफटाइम बॉडी गार्ड शेरा, जिन्होंने ब्लैक ट्राउजर, टीशर्ट और ब्लेजर पहना था उनकी तरफ इशारा करते हैं। सलमान पैप्स से इशारों में कहते हैं कि वो शेरा को आउटफिट कैप्चर करें। ये सुनते ही शेरा शर्मा जाते हैं और सलमान के कंधे पर सिर रखकर हंसने लगते हैं। वहीं, सलमान भी जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सलमान भी अंदर चले जाते हैं।

ये है शेरा का असली नाम

पूरी दुनिया में शेरा के नाम से मशहूर सलमान खान के बॉडीगार्ड का रियल नेम गुरमीत सिंह जॉली है। वो 1995 से सलमान खान के साथ हैं। शेरा को हमेशा ही सलमान के साथ साए की तरह हर जगह देखा जाता है। वो कभी भी सलमान को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सलमान की तरह ही शेरा की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।

