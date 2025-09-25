'हर 4-5 मिनट में होता था ', सलमान ने झेला इस खतरनाक बीमारी का दर्द, बोले- 8 घंटे सर्जरी…

ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो के पहले एपिसोड में आमिर खान और सलमान खान पहुंचे। इस दौरान सलमान खान ने अपनी बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें पहली बार कब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दर्द हुआ था।

प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का पहला एपिसोड आ गया है। पहले एपिसोड में आमिर खान और सलमान खान मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात की। इस दौरान सलमान खान ने अपनी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बीमारी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कब पहली बार ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दर्द हुआ था। सलमान ने बताया कि पार्टनर के सेट पर पहली बार उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दर्द हुआ था।

सलमान ने बताया कितना होता था दर्द अपने दर्द के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, “आपको उसके साथ रहना पड़ता है। बहुत से लोग हैं जो बायपास सर्जरी, हार्ट कंडीशन और बाकी चीजों के साथ रह रहे हैं। जब मुझे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया था, वो दर्द इतना ज्यादा होता था...आप नहीं चाहेंगे कि आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी वो हो। मैंने वो साढ़े सात साल तक झेला। हर 4-5 मिनट पर दर्द होता है। वो अचानक से होने लगता था, बातें करते हुए...उसकी वजह से मुझे नाश्ता करने में एक-आधा घंटा लगता था, और मैं सीधे डिनर करता था। ऑमलेट खाता क्योंकि मैं चबा नहीं पा रहा था। मैं दर्द झेलता था, ताकि वो खाना चले जाए मुंह से।”

पहली बार कब हुआ एहसास सलमान खान ने आगे बताया कि वो 750 एमजी वाली पेनकिलर्स खाते थे फिर भी असर नहीं होता था। उन्होंने बताया कि पहली बार पार्टनर के सेट पर उन्हें ये दर्द हुआ था। उन्होंने बताया, "मैं पार्टनर कर रहा था। लारा वहां थीं। उन्होंने मेरे चेहरे से एक बाल हटाया और उस वक्त मुझे बहुत तेज दर्द उठा। तब से वो शुरू हुआ।"