‘नहीं जमा तो नहीं जमा’, रिलेशनशिप पर बोले सलमान खान, कहा- एक दिन मेरे बच्चे होंगे

सलमान खान और आमिर खान काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो पर पहले मेहमान बनकर पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों एक्टर्स मजेदार ढंग से अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आमिर खान और सलमान खान मजेदार खेल खेलते भी नजर आएंगे।

काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो टू मच 25 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा। शो के पहले मेहमान कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार- आमिर खान और सलमान खान होंगे। शो में आमिर खान और सलमान खान अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में मजेदार ढंग से बात करेंगे। इस दौरान आमिर खान सलमान से उनकी रिलेशनशिप पर सवाल करते नजर आ सकते हैं।सलमान खान उनसे कहेंगे- अब नहीं जमा तो नहीं जमा।

पहले मेहमान होंगे आमिर खान और सलमान खान प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर करके शो के पहले गेस्ट के बारे में जानकारी दी है। पोस्टर में सलमान खान और आमिर खान एक बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। उस बाइक में एक रस्सी बंधी है। उस रस्सी को काजोल और ट्विंकल खन्ना पकड़े नजर आ रही हैं।

रिलेशनशिप्स पर क्या बोले सलमान खान न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक, सलमान खान रिलेशनशिप्स पर बात करते नजर आएंगे। सलमान खान कहेंगे, “जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा ग्रो करता है, तब ही मतभेद शुरू हो जाते हैं। तभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से असुरक्षित महसूस करता है, तो उन दोनों को साथ ग्रो करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए।”