Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSalman Khan takes a dig at the director of film Sikandar, says if i came late then what happend to film madhraasi

सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर पर कसा तंज, बोले-मैं लेट आता था, फिर मद्रासी क्यों हुई फ्लॉप

सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर ए आर मुरुगदास पर तंज कसते हुए उन्हें जवाब दिया है। हाल में डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि सलमान सेट पर रात 9 बजे पहुंचते थे।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:29 AM
share Share
Follow Us on
सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर पर कसा तंज, बोले-मैं लेट आता था, फिर मद्रासी क्यों हुई फ्लॉप

सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म सिकंदर को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया था। फिल्म को आमिर खान की गजनी बनाने वाले ए आर मुरुगदास ने डायरेक्ट की थी। बाद में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर मुरुगदास ने सलमान पर फिल्म सेट पर देरी से आने जैसे कई आरोप लगाए और यही कारण बताया कि सिकंदर वैसी नहीं बन सकी जैसी वो ऑडियंस के लिए बनाना चाहते थे। अब सलमान खान ने अपने ही अंदाज में डायरेक्टर के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्हें तगड़ा जवाब दिया है।

सलमान ने कसा तंज

बिग बॉस 19 के रविवार वीकेंड वार एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता पहुंचे थे। उन्होंने सलमान से उनकी नापसंद फिल्मों के बारे में सवाल किया। एक्टर ने कहा उन्होंने ऐसी कई फिल्में की हैं। उन्होंने नापसंद फिल्मों में निश्चय और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों के नाम लिए। सलमान ने आगे बताया कि उनकी हाल में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर उन्हें पसंद है। फिल्म की कहानी और प्लाट अच्छा था। सलमान डायरेक्टर मुरुगदास के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं फिल्म के सेट पर 9 बजे आता था तो उन्होंने अभी एक और फिल्म बनाई है उसका एक्टर तो फिल्म के सेट पर सुबह 6 बजे पहुंच जाता था फिर उस फिल्म का ऐसा हाल क्यों हुआ?

मद्रासी को बताया फ्लॉप

सलमान ने तंज कसते हुए कहा कि वो फिल्म तो सुपरहिट हुई है। यहां सलमान खान का इशारा मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी तमिल फिल्म मद्रासी पर था। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है।

बैटल ऑफ गलवान पर कर रहे हैं काम

बता दें, सलमान खान की फिल्म सिकंदर को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया था। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना थीं। अब एक्टर बैटल ऑफ गलवान वैली पर काम कर रहे हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।