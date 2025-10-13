सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर पर कसा तंज, बोले-मैं लेट आता था, फिर मद्रासी क्यों हुई फ्लॉप

सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर ए आर मुरुगदास पर तंज कसते हुए उन्हें जवाब दिया है। हाल में डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि सलमान सेट पर रात 9 बजे पहुंचते थे।

सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म सिकंदर को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया था। फिल्म को आमिर खान की गजनी बनाने वाले ए आर मुरुगदास ने डायरेक्ट की थी। बाद में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर मुरुगदास ने सलमान पर फिल्म सेट पर देरी से आने जैसे कई आरोप लगाए और यही कारण बताया कि सिकंदर वैसी नहीं बन सकी जैसी वो ऑडियंस के लिए बनाना चाहते थे। अब सलमान खान ने अपने ही अंदाज में डायरेक्टर के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्हें तगड़ा जवाब दिया है।

सलमान ने कसा तंज बिग बॉस 19 के रविवार वीकेंड वार एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता पहुंचे थे। उन्होंने सलमान से उनकी नापसंद फिल्मों के बारे में सवाल किया। एक्टर ने कहा उन्होंने ऐसी कई फिल्में की हैं। उन्होंने नापसंद फिल्मों में निश्चय और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों के नाम लिए। सलमान ने आगे बताया कि उनकी हाल में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर उन्हें पसंद है। फिल्म की कहानी और प्लाट अच्छा था। सलमान डायरेक्टर मुरुगदास के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं फिल्म के सेट पर 9 बजे आता था तो उन्होंने अभी एक और फिल्म बनाई है उसका एक्टर तो फिल्म के सेट पर सुबह 6 बजे पहुंच जाता था फिर उस फिल्म का ऐसा हाल क्यों हुआ?

मद्रासी को बताया फ्लॉप सलमान ने तंज कसते हुए कहा कि वो फिल्म तो सुपरहिट हुई है। यहां सलमान खान का इशारा मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी तमिल फिल्म मद्रासी पर था। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है।