तेलुगू का रीमेक है सलमान खान का यह सॉन्ग, एक ही एक्ट्रेस ने दोनों फिल्मों में किया था काम
Salman Khan Song: सलमान खान का वो गाना जो असल में एक तमिल मूवी के गाने का हिंदी रीमेक था। आपने शायद ही कभी नोटिस किया हो, लेकिन यह सुपरहिट गाना असल में एक रीमेक सॉन्ग है।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 1991 में आई फिल्म 'लव' का गाना 'साथिया ये तूने क्या किया' तो आपको याद ही होगा। यह गाना उस दौर का ब्लॉकबस्टर हिट था। आज भी यह सॉन्ग लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान और रेवती पर फिल्माया गया यह गाना असल में एक साउथ मूवी के गाने का हिंदी रीमेक था। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को हिंदी में भी उन्हीं सिंगर्स ने गाया था, जिन्होंने इस गाने का तेलुगू वर्जन गाया है। चलिए जानते हैं क्या था यह किस्सा।
तेलुगू मूवी और गाने का रीमेक था यह सॉन्ग
मजरूह सुल्तानपुरी ने सलमान खान स्टारर फिल्म 'लव' के गाने 'साथिया ये तूने क्या क्या' के हिंदी लिरिक्स लिखे थे। आनंद-मिलिंद ने इसका संगीत दिया था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये गाना असल में एक रीमेक सॉन्ग था। अगर आप सोच रहे हैं कि गाने को रीमेक करना काफी दिलचस्प है, तो आपको बता दें कि फिल्म 'लव' असल में खुद भी 1989 में आई फिल्म 'प्रेमा' का हिंदी रीमेक थी। जब हिंदी रीमेक बनाया जा रहा था तो, मेकर्स ने इस गाने को ऐसे के ऐसा ही रीमेक करने का सोचा।
एक ही एक्ट्रेस ने किया दोनों फिल्मों में काम
क्योंकि इस सॉन्ग को तमिल में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। बात सिर्फ गाने और मूवी के रीमेक पर ही नहीं ठहरी। जब इस फिल्म को रीमेक किया जा रहा था, तब मेकर्स को हीरो तो मिल गया, लेकिन मुफीद एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। ऐसे में बड़ी तलाश के बाद रेवती, जिन्होंने तमिल मूवी में लीड रोल प्ले किया था। उन्हें ही हिंदी मूवी में भी फीमेल लीड करने को दिया। रेवती की सादगी और अदाओं ने लोगों का दिल जीत लिया था। बात गाने की करें तो इसका तेलुगू वर्जन इल्लई राजा ने कंपोज किया था।
ओटीटी पर कहां देख सकते हैं यह मूवी?
अगर आपको यह फिल्म आज देखनी है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर एन्जॉय कर सकते हैं। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 6.1 है और सुरेश कृष्णा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में उस वक्त महज 2.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। जहां तक कलेक्शन की बात है तो 2.37 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन इस मूवी ने किया था। हालांकि यह उस साल की सबसे बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन फिर भी यह लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रही थी। सलमान खान का यह गाना आज भी लोगों के जेहन में ताजा है।
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